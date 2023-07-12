Сошли воды: как Туапсе выживает после ночного потопа

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани введен режим ЧС, сообщил 12 июля оперштаб Краснодарского края. Ночью на город-курорт обрушились залповые ливни, потоками воды в сторону моря уносило автомобили и даже дома, передает корреспондент «Известий». Без вести пропали четыре человека, их ищут спасатели. Но природное бедствие не слишком напугало туристов — отмены бронирований отдыха на Кубани единичны, сообщили туроператоры.

Со шваброй против бури

Стихия ударила по Туапсе в ночь на среду, 12 июля. За сутки выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы и эквивалентно 280 литрам воды на квадратный метр. Подтоплены 11 населенных пунктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В четырех из них — Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях — с утра ввели режим ЧС. Жителей подтопленных поселков, а также туристов из палаточных лагерей эвакуировали в пункты временного размещения.

Всего в зоне ЧС подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений заходила вода, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. В 39 многоквартирных жилых домах затоплены подвалы, подъезды и первые этажи. Также пострадали два детсада, две школы и стадион.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

В Тюменском поселении пропавшими без вести числятся четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Это две женщины 1999 и 2003 г.р., юноша 2007 г.р. и мужчина 1956 г.р.

— Снесло дом, людей из него мы, к сожалению, не нашли, — рассказал «Известиям» замначальника спасательной службы Туапсинского района Александр Крылов.

Одна из местных жительниц рассказала, что ее дом стоит в низине возле реки Казачки: его затопило, вещи смыло.

В поселке Небуг 12 июля сотрудники спасательных и коммунальных служб откачивали воду с улиц, пытались убрать бревна, ветки и деревья, которые вырвало с корнем, передает корреспондент «Известий». Мощный ночной потоп унес в сторону моря автомобили и затопил дома.

Сейчас спасательная служба проверяет автомобили в руслах рек — нет ли в них людей. Жителям помогают расчистить от завалов их дома, освобождают проезжие части.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Очевидцы наблюдали, как женщина из этого поселения пыталась самостоятельно расчистить забитую мусором ливневку. И успешно — на кадрах, распространяемых в соцсетях видно, как благодаря усилиям женщины, вода начинает уходить с улицы в канализацию значительно быстрее. Это видео быстро стало вирусным, ее героиню уже прозвали «повелительницей бури».

Двух туристок, Елену и Татьяну, непогода застала во время отдыха в гостевом доме.

— Нам повезло: наш дом на возвышении, за крепкой оградой. Дождь начался около полуночи, молния сверкала каждые две секунды. А через пару часов как хлынет! — рассказали женщины с «Известиями». — Мы видели, как в реке под нами проплывали баки, туристические палатки. Было очень страшно.

Местные жители полагают, что обильные осадки принес вчерашний смерч, который сначала вобрал в себя воду из моря, а затем «разбился» о горы. 11 июля над Черным морем в Туапсе наблюдали сразу три смерча. Вихри находились примерно в 10 км от берега.

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Высушить и запитать

С четырех утра 12 июля в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП, днем местные власти провели экстренной совещание. На нем губернатор поручил в течение трех суток организовать подворовые обходы, обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба и выплат компенсаций.

— Пострадавшие из-за подтоплений социальные объекты в Туапсинском районе надо восстановить до 1 сентября, — сказал он. — В подтопленных населенных пунктах повреждены инженерные сети. Энерго- и водоснабжение в домах, куда вода не заходила, необходимо восстановить в ближайшие дни. Подтопленные домовладения – просушить. И только после этого восстанавливать работу всех коммуникаций.

Сейчас в районе обесточены девять высоковольтных линий и трансформаторные подстанции, обеспечивающие электричеством более 10 тыс. человек.

Врио регионального министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в ряде населенных пунктов отключили водоснабжение.

Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий

— Ждем, когда большая вода уйдет — работает откачивающая техника. Для восстановления есть все необходимое, — сказал он.

Жителей подтопленных территорий предупреждают о необходимости кипятить воду, которую они берут из-под крана. Сейчас в Туапсинский район направлено 80 тонн питьевой воды. Пятилитровые бутыли жители могут получить в пунктах раздачи и во время подворовых обходов.

«Известия» направили в администрацию Краснодарского края запрос о том, помогут ли власти региона выплатами тем жителям, которые лишились крова.

— Федеральным законом предусмотрена возможность утверждать в каждом субъекте свою программу возмещения ущерба от ЧС и выделять средства из местного бюджета на добровольное страхование жилья от таких ситуаций, — заметил в беседе с «Известиями» юрист Алексей Гавришев. — Но в целом, это только право региона, а не его обязанность.

Согласно ст. 210 ГК РФ бремя содержания имущества несет собственник, а следовательно, и все риски его повреждения, напомнил он.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Туристы не испугались

Непогода на Черноморском побережье не сильно напугала туристов. Есть лишь единичные отказы от бронирований, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Anex Tour.

— Но в целом все штатно, поскольку основные продажи сейчас идут на август и сентябрь. Спецпредложений и скидок от отелей в связи с плохой погодой мы не видим, — сообщили там.

В Туапсинском районе запретили купаться в море до 19 июля, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидимиологической обстановки после залповых ливней.

Штормовое предупреждение в Сочи продлено как минимум до конца дня 12 июля, сообщили в администрации города. На курорте сохраняется риск выхода рек из берегов, возможны ветер, смерчи и оползни. Купание запрещено.

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Стихия добралась и до Черноморского побережья Турции: в некоторых городах жители снимают на телефоны обильные потопы. Из-за ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас.

А вот к Крыму погода пока благосклонна.

— У нас жара, все отлично! Бывает, что море штормит, это нормально. Ничего похожего на ситуацию в Сочи и Туапсе у нас сейчас нет, — рассказала «Известиям» жительница Севастополя Екатерина.

В туристическом сервисе «Слетать.ру» в свою очередь сообщили, что спрос на туры на российский юг «стабильный». За последнюю неделю продажи даже выросли на 3%.