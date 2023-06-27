Перед дождичком в четверг: в регионах России ожидаются сильные осадки

Ливни и грозы обрушатся на европейскую часть России со среды, 28 июня, рассказали «Известиям» в Гидрометцентре. Приближающийся с юга циклон повлияют и на погоду в столице, а к концу недели непогода переместится в Поволжье. Сильные осадки с ветром ожидаются в ближайшие дни и на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Ливни снизят риски пожаров и благотворно повлияют на урожай там, где до этого была засуха, говорят эксперты. Но людям во время гроз и сильных ветров нужно сохранять бдительность и соблюдать простые правила безопасности.

Циклон близко

Погода на этой неделе будет неоднородной: виной тому циклон, который начинает оказывать влияние не только на центр Европейской части России, но и на юг Западной Сибири , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Циклон — это движение атмосферы, когда воздушные массы поднимаются от поверхности земли в более высокие слои и при этом происходит конденсация водяных паров. Когда понижается температура, появляются облака, а затем и осадки, рассказал эксперт.

В центре Европейской части России начиная со среды, 28 июня, будет облачно и дождливо. Ночные температуры при этом ожидаются довольно комфортные — 14–17 ℃.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— В среду к центру Европейской России, то есть к Москве, подойдет циклон. Облачность будет более плотной, во второй половине дня начнутся осадки, и ночь на четверг будет дождливая, местами пройдут грозы , — рассказал Вильфанд.

Осадки, по его словам, продолжатся в столице и в четверг, 29 июня. На следующий день — 30 июня — дожди прогнозируются уже чуть менее интенсивными.

В Центральном федеральном округе, особенно в его южной и юго-западной части, со среды по пятницу будет довольно много осадков, согласен ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Причем их пик придется на ночные часы с 28 на 29 июня, в том числе в Москве, добавил он.

Начиная со среды сильные осадки и грозы прогнозируются также в Калининградской, Смоленской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Саратовской областях , добавил Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС

— А в Калмыкии и Волгоградской области не просто дождь и ливни, но и гроза с градом. Там прогнозируется также шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — рассказал метеоролог.

Сильные осадки с ветром ожидаются и на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, добавил он.

К выходным, по словам Романа Вильфанда, циклон уйдет из столицы на восток. В Москве температура повысится до 25–26 ℃, а дожди переместятся в Поволжье. В Саратовской и Пензенской областях ожидается также шквалистый ветер от 25 м/с.

В ближайшие дни дожди будут и на Северном Кавказе, в Ставропольском, Краснодарском крае. На реках черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, спрогнозировал метеоролог.

Влага в дефиците

Летние месяцы традиционно богаты на осадки, напомнили эксперты. Так, Роман Вильфанд назвал июнь и июль самыми дождливыми в течение года. На регионы, где было засушливо, по его словам, осадки повлияют довольно благотворно. Например, в Москве пока выпало всего около половины от нормы осадков.

— Это мало. Поэтому осадки окажут хорошее влияние: уменьшится индекс пожароопасности, почва насытится влагой, что создает ресурс для будущего урожая. Это важно для нормальной вегетации сельхозкультур, плодовых деревьев, — заверил он.

Циклон принесет в столичный регион от 5 до 15–20 мм осадков, а на юге и западе ЦФО местами выпадет и до 25–30 мм дождя, подсчитали в «Фобосе». Это не решит проблему с нехваткой влаги в почве, но заметно ее компенсирует, полагают там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако людям в период дождей и гроз стоит сохранять бдительность , напомнил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин.

— Когда начинаются шквалистые явления, активные грозы, нужно вспомнить простейшее правило безопасности: не стоит прятаться возле высоких мачт, одиноко стоящих деревьев ,— предостерег он.

В регионах Кавказа и на черноморском побережье дожди часто приводят к печальным последствиям, потому что зачастую люди при строительстве игнорируют особенности рельефа, отметил он. Сначала в высохших руслах рек разбивают огороды, потом строят сарайчик, потом рядом с этим сарайчиком появляется дачный домик, потом жилой. А когда приходят интенсивные дожди, русло реки опять наполняется водой и все удивляются, что имущество смыло, объяснил эксперт.