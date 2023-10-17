Нежный покров: Центральную Россию на неделе ожидают заморозки

В центральной части России в конце недели ожидается заметное похолодание, сообщили «Известиям» метеорологи. Ночные температуры местами понизятся до –6 °С, а дневные будут около нуля. Может появиться даже снежный покров толщиной до сантиметра, но лишь на время, и вскоре растает. Тем не менее, автомобилистам на летней резине следует выезжать в эти дни очень осторожно, предостерегли эксперты. В подготовке к зиме нуждаются не только машины, но и люди, напомнили врачи, призвав обратить особое внимание на свое психологическое и физическое состояние.

На Россию надвигается похолодание

Заметное похолодание ожидается в центральной части России в ближайшие выходные, 21 и 22 октября, сообщил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москве и Подмосковье ночные температуры опустятся до отрицательных значений уже в ночь на пятницу, 20 октября. Температура воздуха днем будет держаться на уровне до +4 °С.

— В выходные в Центральной России ночные температуры понизятся местами до –5-6 °С. Дневные тоже будут около нуля градусов, — рассказал он «Известиям». — До этого ожидаются дожди вперемешку с мокрым снегом, невысокая температура, близкая к нулю в ночные часы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Заморозки уже затронули Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Смоленскую, Вологодскую, Тверскую, Ярославскую и Московскую области, а также более северные регионы, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столичном регионе в зону мороза попали северо-западные и северные территории. В последующие дни ночные холода сохранятся и охватят еще больше территорий. Так, дальнейшее понижение температуры ожидается в Санкт-Петербурге, добавил Михаил Леус. В среду там ожидается от +3 до +5 °С без осадков.

Уже в ночь с четверга на пятницу можно ожидать появления в регионах Центральной России снежного покрова, добавил Александр Шувалов. Но он будет временным.

— Снег ляжет не повсеместно, его толщина будет примерно сантиметр. Однако на дорогах тем, кто еще не поменял резину на зимнюю, надо быть особенно осторожными, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нижний Новгород дождь со снегом накрыл уже во вторник, 17 октября. Из-за потопа на некоторых улицах, пришлось даже менять маршруты троллейбусов.

— В городе сильные осадки в смешанной фазе, от дождя до мокрого снега, временами ухудшавшие видимость до 400 м, и ветер с порывами до 24 м/с, — отметил Михаил Леус.

Шквалистый ветер повалил в городе более 200 деревьев сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что два микрорайона остались без электричества, а непогода продолжается.

В ночь на 17 октября минимальная температура воздуха на российском полюсе холода Оймяконе опустилась до -32,5 °С, отметил также Михаил Леус.

— Это самые ранние «тридцатники» в Оймяконе за последние 30 лет. В 1993 году первые -30 °С там наблюдались на 5 дней раньше, — пояснил он.

Как подготовить организм к холодам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы сохранить нормальное самочувствие в период похолодания, нужно заранее подготовить к нему организм, рассказали опрошенные «Известиями» врачи.

Перед зимой лучше сделать проверку организма: сдать общий анализ крови, анализ мочи, уточнить уровень гормонов щитовидной железы и уровень железа, ферритина, посоветовала заместитель главврача клиники «Ниармедик на Полежаевской» Регина Григорьева.

— Конечно, желательно сдать анализ на витамин Д — его нужно привести в норму перед зимой. Это поможет избежать перепадов настроения. Принимайте его в профилактической дозировке или в лечебной дозировке, если у вас дефицит, — рассказала она.

В этот период, по ее словам, очень важны полезные жиры, особенно полиненасыщенные, такие как омега-3.

Один из действенных способов подготовить организм к зиме — закаливание, считает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Но если человек не занимался этим системно, то лучше прибегнуть к разработкам современной медицины. Десять сеансов криотерапии в криокапсулах способны заменить два года закаливания. Криотерапию назначают для общеукрепляющего и оздоровительного воздействия на весь организм, — отметила она.

Чтобы избежать подавленного настроения в этот период, психолог Наталья Наумова посоветовала, несмотря на погоду, продолжать планировать интересные занятия, культурные мероприятия, встречи с друзьями.

— В осенний период важно также подключить спортивные занятия, хотя бы минимальные. Тогда будет больше сил и активности, — посоветовала она. — Важно добавить и прогулки. Если человек чувствует хандру, важно выходить из дома и гулять хотя бы два часа в день. Если хандры нет, то достаточно будет часа-полутора на свежем воздухе.

Дополнительным источником приятных впечатлений может стать какое-то занятие, которое давно хотелось попробовать — рисование, вязание, творчество или что-то еще.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Подготовка огорода к холодам

В подготовке к зиме нуждаются также сады и огороды, напомнил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Все поздние овощи, в том числе тыквы и кабачки, по его словам, необходимо убрать.

— Продолжается время посадки чеснока и всех луковичных декоративных растений, таких как тюльпаны, нарциссы, крокусы. На это еще есть время, но в течение октября желательно все закончить, — полагает он.

Многие садоводы и огородники, по словам Викулова, пропускают осеннюю обработку, хотя это хорошо защищает растения от будущих болезней.

— В саду главное убрать растительные остатки, опадающую листву и провести превентивную обработку от болезней. Самое простое — это обработка растений железным купоросом, препаратами меди, — пояснил он. — А вот укрывать розы и другие теплолюбивые растения, на мой взгляд, еще рановато. Сигналом к укрытию, как правило, становится ночные температуры в –5-7 градусов. Перед этим растение нужно подготовить и обработать.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов