Налетели ветры злые: как погодные аномалии могут ударить по урожаям в РФ

Летом этого года погода не благоприятствует хорошему урожаю, констатируют специалисты. Может пострадать и животноводство. Между тем в ТПП РФ придерживаются более оптимистичного прогноза относительно перспектив сбора зерновых и овощей. Аграрии же отмечают недостаток средств на приобретение современной техники и нехватку квалифицированных кадров, особенно механизаторов. Подробности — в материале «Известий».

Прогнозы по урожаям сельхозкультур

В регионах Поволжья и Сибири этим летом наблюдается сильная засуха, что повлечет снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур, в том числе и кукурузы , заявил «Известиям» председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев.

— Овощи же в основном на поливе, и жара им не страшна, наоборот, будет лучше , — говорит эксперт. — Там, где нет полива, овощи и картофель дадут минимальный урожай или погибнут. По сахарной свекле: если будут дожди, она еще наберет массу и сахаристость, но урожай всё равно будет в этом году ниже.

В ТПП уверены, что необходимо срочно определить размер ущерба и на основании этих данных принять меры поддержки для пострадавших от засухи в форме пролонгации кредитов и других платежей, а также выделения субсидий на возмещение ущерба. Также в ТПП предлагают взять под контроль страховые выплаты. В Минсельхозе России на запрос «Известий» не ответили.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В подавляющем большинстве аграрных регионов опасные события этого лета не носили характер широкомасштабных, связанных с тотальными убытками на уровне всего региона , отмечает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

— Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями, — говорит глава НСА. — По овощам, напротив, наблюдается рост продукции.

По оценкам НСА, на первую декаду августа в организованном секторе, без учета личных подсобных хозяйств, собрано 400 тыс. т продукции открытого грунта, что на 4,5% больше показателя за тот же период прошлого года. Тепличных овощей собран 1 млн т — прирост 1,6%. Урожай картофеля в организованном секторе ожидается на уровне прошлого года, прогнозирует Биждов.

— По овощам и картофелю можно отметить, что на их стоимость на прилавке для россиян в большей степени оказали влияние погодные аномалии в Средней Азии — экстремально холодные зима и весна, которые сократили поставки ранних овощей из этих стран , — отметил Биждов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Картофель, свекла, кукуруза занимают большие площади открытого грунта в РФ. Что касается томатов, то зависимость от природных условий у них низкая, так как большая доля продукции выращивается в тепличных комплексах. Капризы климата могут сказаться только на урожае томатов, выращенных в личных подсобных хозяйствах граждан , отмечает партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Альбина Корягина.

По оценкам Минсельхоза РФ, валовый сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит от 123 до 135 млн т, что ниже, чем в рекордном 2022 году, когда урожай зерновых достиг 157 млн т. Ожидается, что большой ущерб в этом году будет нанесен яровым культурам. По словам экспертов, экспортный потенциал в новом сезоне составит порядка 50–55 млн т зерна.

Однако в некоторые предыдущие годы валовый сбор зерновых и зернобобовых был даже ниже текущего года и составлял в 2018 году 113,1 млн т, в 2019 году — 121,2 млн т, в 2020-м — 133,4 млн т, в 2021-м — 121,3 млн т. Таким образом, ожидаемый урожай зерновых и зернобобовых в этом году можно считать средним для нашей страны без учета новых регионов.

— Урожайность зерновых 2023 года находится на высоких или максимальных уровнях, а на снижение валового сбора повлияли такие причины, как уменьшение посевных площадей и погодные условия , — говорит Альбина Корягина. — Например, в целом площади зерновых в 2023 году составят 47 млн га, что на 500 тыс. га меньше, чем в 2022-м. Сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения посевов пшеницы и частично ржи, в то же время площади озимого ячменя были увеличены.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Снижение урожая зерна в этом году не окажет существенного влияния на производителей хлебобулочных изделий, т.к. ими всегда закладываются риски по урожайности, в наличии запасы продукции , прогнозируют в «НЭО Центр».

Справка «Известий» Весной в регионах РФ наблюдались заморозки в центральной полосе, из-за которых в некоторых регионах был объявлен режим ЧС (например, в Татарстане). Потом летом наступило время засухи, она стала причиной объявления режима ЧС — от восточной части Ставрополья до Поволжья (Татарстан, Башкирия, Удмуртия) и Западной Сибири (Омская область), а также на северо-западе — в Калининградской области. Одновременно практически вся европейская часть России, от Смоленской области до Татарстана, подверглась ударам штормов и ураганов, а на юге они сопровождались еще и интенсивным выпадением града. Сейчас на подходе сезон тайфунов на Дальнем Востоке.

Сильно не скажется

На урожайности растениеводства и продуктивности животноводства наступившая в некоторых регионах жара сильно не скажется , уверен член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, глава ООО СХП «Добровольное» Петр Коротченко.

— У нас большая страна, и если в некоторых регионах наступает засуха и из-за этого снижается урожайность, то обычно в других регионах выпадает больше осадков, и в целом по стране ситуация компенсируется, — разъясняет Коротченко. — Конечно, в отдельных регионах по отдельным культурам будут возникать определенные сложности, но для страны это некритично.

Начальник южного филиала «Центра агроаналитики» Оксана Щербина объясняет, что весной в ряде регионов были приняты решения о пересеве озимых, на формирование которых зимой повлияло образование ледяной корки. Речь идет о Рязанской, Тамбовской, Орловской и Саратовской областях и Республике Башкортостан. Это позволило провести яровой сев с учетом компенсации влияния погодных условий на озимые.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Состояние яровых культур на юге и в Поволжье, а также в ЦФО в целом хорошее, на уровне прошлого года , — отмечает Оксана Щербина. — В условиях геополитической напряженности и при высоких переходящих остатках в новом сезоне крайне важен баланс, позволяющий сохранить рентабельность отрасли и самообеспеченность зерном и продуктами его переработки.

Директор ООО «Агросоюз» Орловского облпотребсоюза Александр Зюзин рассказал «Известиям», что в этом году урожайность озимой пшеницы выше на 7%, чем в прошлом году. Но из-за дождя у зерна низкие показатели по белку и протеину , отмечает аграрий.

— Снизился урожай озимого рапса, прежде всего из-за весенней вымочки, — рассказывает специалист Орловского облпотребсоюза. — Урожайность других яровых культур ожидается на уровне прошлого года. Например, по яровому рапсу ожидаем урожайность выше, чем прошлом году. Но и здесь сложно прогнозировать качество. Много осадков всегда отрицательно сказывается на росте зерновых и на уборке урожая.

Относительно влияния погодных аномалий этого лета на российское птицеводство Коротченко отмечает, что почти вся продукция на отечественных прилавках выращена на птицефабриках, где птица содержится в специально созданных условиях.

— Молочное животноводство может пострадать в большей степени, но в России уже достаточно много промышленных молочно-товарных ферм с контролем температуры в помещениях, и их количество растет , — говорит Петр Коротченко. — Проблемы могут возникнуть у тех животноводов, которые разводят не районированные для своих территорий породы скота. Хотя и они могут минимизировать ущерб, для чего существуют различные методы (создание теневых участков, круглосуточный доступ к чистой воде, установка вентиляторов в помещениях, где нет кондиционирования и т.д.).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В «НЭО Центр» полагают, что с точки зрения погодных условий этот год лучше среднего сельскохозяйственного года в нашей стране.

— В целом продолжительная жара может сказаться на урожае кукурузы и сахарной свеклы, а также картофеля, созревающего в средние сроки, — говорят в «НЭО Центр». — Есть некоторые опасения за производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где очень жарко и мало влаги. Из-за отсутствия дождей в Республике Татарстан снизилась урожайность зерновых до 20 ц с гектара. Также пришлось пересеять около 50 тыс. га различных культур: рапс, кукурузу, сахарную свеклу.

В «НЭО Центр» подчеркивают, что жара никак не отразилась на производстве мяса. Однако такая погода приводит к тому, что, например, бройлеры недобирают вес, что в итоге может сказаться на выручке птицеводческих комплексов. Из-за засушливой погоды возникают проблемы с заготовкой кормов, заключили эксперты.