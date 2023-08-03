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Горький шоколад: чем обернется резкий взлет цен на какао-бобы

Эксперты винят климатический феномен Эль-Ниньо
Фото: AP/Fernando Llano
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Цены на какао-бобы на Нью-Йоркской бирже взлетели до максимума за десятилетие — до $3,5 тыс. за 1 т. Эксперты говорят о снижении объемов переработки этого продовольственного сырья и предрекают резкое подорожание шоколада и других продуктов на основе какао. Почему цены так подскочили и как это отразится на стоимости плиток и конфет в России, выясняли «Известия».

Неурожай и дожди

Цена нью-йоркских фьючерсов на какао превысила $3,5 тыс. за 1 т. Главная причина подорожания — сокращение производства в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов. Производство главных поставщиков какао-бобов на мировой рынок Кот-д’Ивуара и Ганы подкосили проливные дожди.

Виной всему Эль-Ниньо, климатический феномен, который характеризуется повышенной температурой поверхности экваториальной части Тихого океана. В Африку он принес проливные дожди, а в Южную и Центральную Европу — аномальную жару.

Часть урожая была уничтожена в результате болезней и ливней, при этом переработка также падает, отмечает глава Ghana Cocoa Marketing Company Фуад Мохаммед Абубакар. Это означает, что фабрики не получают продукт в достаточных объемах.

какао
Фото: Global Look Press/Michael Runkel

— Потребление натурального шоколада, важным ингредиентом которого являются какао-бобы, снизилось в пандемийные годы, что позволило производителям создать стратегические запасы сырья. Однако постепенно спрос на соответствующую продукцию начал восстанавливаться, а хранилища — пустеть. При этом новые поставки находятся под угрозой на фоне проблем у основных стран-экспортеров, — указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle

Как прогнозирует Bloomberg, в Кот-д’Ивуаре (на который приходится около 40% рынка) урожай какао-бобов по сравнению с прошлогодним рухнет на 20%, а в Гане упадет ниже среднего исторического показателя.

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Будет дорожать

Как отмечает Bloomberg, переработка какао-бобов в Северной Америке упала почти на 12% во II квартале — до самого низкого показателя с 2008 года. В Европе и Азии фабрики перемалывают минимальный объем какао со времен пандемии. По данным Euromonitor, объем продаж шоколада в мире в 2022 году упал впервые за шесть лет. Фабрики сокращают производство, поскольку высокие цены на какао бьют по рентабельности, а инфляция — по карманам потребителей.

Основные страны — импортеры какао — США, Германия и Нидерланды, на них приходится около 40% общемирового спроса. Ведущие мировые производители шоколада, такие как швейцарская Lindt и американская Hershey, уже предупредили о рисках повышения цен на плитки и конфеты.

шоколад
Фото: ТАСС/imago stock&people

В Lindt считают, что большинство игроков отрасли ощутят последствия резкого повышения стоимости какао только со второй половины 2023 года и тогда также будут вынуждены корректировать оптовые цены на шоколад.

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Несильно затронет

Рост цен на какао-бобы затронет и Россию, Кот-д’Ивуар — основной поставщик этого сырья на российский рынок. Основные группы товаров, оказавшиеся под угрозой подорожания, — это натуральные шоколадные конфеты и плиточный шоколад. Если сахар, молочные продукты и сложные растительные жиры производятся в России, то какао-бобы и какао-продукты завозят преимущественно из африканских стран. Однако, как рассказали аналитики «Известиям», на российском рынке эффект от подорожания импортного сырья будет менее выраженным.

Шоколад
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Сильного удорожания шоколада и тем более какао-напитка не ожидается. Спрос определяет предложение, а Россия по потреблению шоколадной продукции находится в конце второго десятка на душу населения. Какао и шоколад не являются для россиян определяющими продуктами, поэтому производителям с экономической точки зрения выгоднее снижать затраты на производство, — указывает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

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Немного подрежут

Другое дело, что снижение затрат на производство с большой вероятностью скажется на качестве продукции.

— Отечественный бизнес может использовать такие механизмы сокращения издержек, как пересмотр рецептуры, уменьшение размера конечного продукта или его количества. Так, классическую 100-граммовую плитку шоколада сейчас уже практически не встретить, вес товара варьируется от 75 до 95 г — это тоже позволяет скомпенсировать растущие расходы, — указывает Артур Мейнхард.

Впрочем, как замечают аналитики по рынку какао лондонского Rabobank, «компании вовсю переходят на шоколадные плитки меньшего размера и по более высоким ценам». Это замечание применимо к производителям по всему миру, не исключая и Российскую Федерацию.

Шоколад
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Как отмечают аналитики CMS Institute, цены на какао и шоколад уже достаточно давно стабильны, а небольшой рост цен мы, скорее всего, увидим осенью. В ИК Fontvielle обращают внимание и на то, что смягчить эффект от подорожания сырья России могут помочь и достигнутые в рамках форума Россия – Африка договоренности. Одним из ключевых товаров, к которым проявила интерес наша страна, являются какао-бобы, а африканские страны, безусловно, нуждаются в российских зерновых культурах, заключил Артур Мейнхард.

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