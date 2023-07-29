 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны РФ
Туризм
Единую электронную визу в РФ запустят 1 августа
Мир
Молдавия выделит $113 тыс. на помощь украинским беженцам
Экономика
Минпромторг исключил влияние запрета Японии на поставку грузовых шин в РФ
Политика
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита
Мир
В Белом доме высказались об ударах киевского режима по территории РФ
Экономика
Путин указал на значительный рост импорта товаров из Камеруна в Россию
Мир
В Днепре имя Глинки убрали из названия академии музыки
Мир
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре
Мир
Конституционный совет Франции одобрил повышение военного бюджета до €413 млрд
Политика
Путин заявил о желании РФ искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Белый дом допустил разрыв сотрудничества с Нигером
Спорт
«Ювентус» на один сезон исключен из соревнований УЕФА
/

«Мы на грани бума сотрудничества между нашими странами»

Посол РФ в Анголе Владимир Тараров — о российских инвестициях в республику, послании Владимиру Путину и продовольственной безопасности
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Срыв поставок российского зерна из-за санкций Запада привел к повышению цен этой продукции в Анголе на 70%. Об этом сообщил посол РФ в Луанде Владимир Тараров на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. При этом, по его словам, сейчас на все африканские страны оказывается давление. Но большая часть населения Анголы поддерживает РФ, заметил он. Об отношении ангольцев к СВО и готовности российских регионов инвестировать в Африку — в интервью дипломата «Известиям».

«Президент Анголы не приехал, но извинился перед Владимиром Путиным»

— Многие представители африканских стран в последнее время отмечали давление, с которым сталкивались их власти из-за стремления налаживать контакты с РФ. Как обстоит ситуация с Анголой?

Сейчас Запад, прежде всего США, осуществляет давление на всю Африку без исключения. Но наши ангольские товарищи очень деликатные, и они никогда не демонстрируют, что на них какое-то давление оказывается. Хотя, конечно же, мы ощущаем. Даже я как посол это ощущаю, но не могу подтвердить фактически, потому что публично они заявляют, что никакого давления нет.

Примечательно, что около 80% населения Анголы с огромной симпатией относится к России. Они поддерживают нашу позицию и политику Владимира Путина. Я лично получаю много подтверждений этому в мессенджерах. Они говорят: «Мы за Россию, Россия должна обязательно выдержать, выстоять, и мы понимаем, что если Россия не выдержит, следующими будем мы».

Что касается наших общих отношений, то они остаются дружественными, братскими. Ангольцы чтят историческую память и также говорят: «Мы обязаны Советскому Союзу и вашей стране, и мы всегда будем идти за вами, и мы будем обращаться к вам за помощью, потому что мы понимаем, что российская помощь бескорыстная, это не помощь западников, которые приходят для того, чтобы ограбить».

Президент Анголы Жоау Лоуренсу

Президент Анголы Жоау Лоуренсу

Фото: Global Look Press/Xu Kunpeng

— В западных СМИ также пишут о понижении представительства Анголы на саммите, ссылаясь на то, что президент Жоау Лоуренсу в этом году не приехал. Как вы можете оценить ситуацию?

Президент Анголы действительно не приехал, но он извинился перед Владимиром Путиным. Было специальное послание от президента к президенту, где он очень тепло отозвался о наших взаимоотношениях и сказал, что, к сожалению, по причинам от него не зависящим, он не сможет присутствовать на этом мероприятии, потому что сейчас в Африке проходит много ключевых и переходных форумов. Кроме того, его недавно почтили званием — чемпион Африканского союза и африканского континента по миру и безопасности. Он действительно проводит большую работу по урегулированию региональных конфликтов, как, например, между Демократической Республикой Конго и Руандой. Сейчас информация прошла о том, что опять там начинается какое-то движение: Руанда напала на ДРК.

«Кампания Запада по дискредитации отношений РФ и Африки провалилась»
Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров — об открытии новых дипучреждений на континенте и успехе саммита в Санкт-Петербурге

До сих пор Ангола поддерживала, и я так надеюсь, что и будет в дальнейшем поддерживать, наши шаги и нашу политику в Африке, потому что они тоже понимают: это прежде всего политика по укреплению суверенитета государств этого континента. В итоге глава Анголы готовился направить в Санкт-Петербург вице-президента. Но, к сожалению, и у него по личным причинам не получилось. Тем не менее мгновенно всё было переведено на министра иностранных дел. При этом он приехал не один, а с министром экономики и планирования, который отвечает за программу развития самой Анголы, за привлечение иностранных инвестиций, развитие взаимоотношений в экономическом и гуманитарном плане с другими государствами, прежде всего с Россией.

«Весь мировой кофе в недалеком будущем пройдет через Анголу»

Кофе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Какие векторы двустороннего сотрудничества удалось сторонам обсудить?

— Есть огромнейший интерес со стороны российских регионов войти в Анголу. Сегодня, к примеру, мы разговаривали с Ленинградской областью. Они говорят, что у них есть большие мощности по переработке кофе, но сырья не хватает, а в Анголе есть огромные потенциальные возможности по выращиванию кофе. Тем временем с потеплением климата, которое мы сейчас переживаем, в других странах будут сокращаться потенциальные возможности для этого. А в Анголе они будут расти, и поэтому весь мировой кофе в недалеком будущем пройдет через нее. Было высказано огромное пожелание РФ войти как инвесторам, купить там землю, сделать плантации, которые бы работали на российскую экономику и мы могли бы здесь перерабатывать этот кофе.

Вижу цель: столичная промышленность идет в рост
Эксперты считают, что малые компании — это будущее российского бизнеса

— Но это пока только желание, еще такой политической воли нет?

Мы сейчас нащупываем те точки соприкосновения, которые были бы выгодны обеим сторонам. Но это касается не только кофе, не только сельского хозяйства. Это касается и глубокой нефтепереработки. Татарстан, с которым мы встречались, также подтвердил, что у них есть технологии по переработке до 99% нефтепродуктов. И это не просто заинтересовало, а восхитило Анголу. Они очень заинтересованы, потому что Ангола — один из крупнейших производителей нефти. Она ее продает, но у себя не перерабатывает. У них есть два нефтеперерабатывающих завода, которые в принципе обеспечивают Анголу только на 25%. И они сейчас строят еще два крупнейших НПЗ, где-то порядка 200 тыс. баррелей в день будет переработки. Поэтому они ищут инвесторов, а у нас есть технологии и есть эти возможности. Так что мы готовы туда войти, в этот консорциум, помогать. Я так понимаю, что всё это будет очень серьезно прорабатываться в самое ближайшее время.

— В этом году в Анголу приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидаются ли дальнейшие визиты российских делегаций?

Глава МИД России Сергей Лавров с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу

Глава МИД России Сергей Лавров с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу

Фото: Global Look Press/MFA Russia

— Сейчас ожидаем два очень важных события. Это межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле и межправительственный комитет по военно-техническому сотрудничеству. Они будут проходить на территории Анголы. И мы сейчас ожидаем со стороны ангольцев официальное приглашение на эти мероприятия. Надеемся, что после саммита в самое ближайшее время мы их проведем. Эти механизмы предназначены для того, чтобы объединить предпринимателей наших стран. Точки соприкосновения уже прощупываются, уже перенесены в практическую плоскость. Конечно, и ангольцев, и нас интересует не только межгосударственное сотрудничество, но и частно-государственное партнерство. И у меня ощущение, что мы на грани бума экономического сотрудничества между нашими странами — Россией и Анголой.

«Из-за санкций Запада на 70% подорожало зерно»

— Нельзя не спросить о том, что волнует многие африканские страны, — будущее зерновой сделки, из которой Россия недавно вышла. Как нарушения в поставках в целом сказались на Анголе?

— Это очень сильно повлияло на ангольскую экономику, потому что большую часть зерна они ввозили. Они покупали наше зерно, и когда был срыв наших поставок из-за санкций Запада, то у них на 70% подорожало само зерно, потому что они были вынуждены покупать его в других странах.

Дело в том, что они имеют огромный потенциал сельско-хозяйственного развития, но из-за войны, которая длилась 27 лет, они только приходят к этому. Ангола — очень специфичная страна, у нее есть огромное количество ресурсов, но война не позволяла их развивать. И в этой связи они, будучи богатой страной, не могут прокормить свое население, поэтому до сих пор ориентируются на импорт продовольствия. И только сейчас они начали политику импортозамещения, в этом процессе они попросили в том числе и у нас помощь. Все продукты питания практически ввозятся сейчас.

Завоз продуктов в Анголу из Европы
Фото: Global Look Press/Alan Gignoux

— Вы до этого упомянули конфликт между ДРК и Руандой. Но есть еще одно событие последних дней — военный переворот в Нигере...

— Нашу позицию Министерство иностранных дел обозначило: любой конфликт должен быть решен мирными средствами, необходимо переводить в дипломатическое русло. Ангольцы, кстати, тоже об этом говорят: любой конфликт должен быть решен мирными и дипломатическими средствами. И я понимаю, что Россия к этому стремится, я как посол в своей работе, в том числе и с президентом Анголы, всегда пытаюсь донести до него ту самую истину, что мы как раз и пытаемся решить все эти проблемы мирным путем.

— А как в целом в Анголе относятся к СВО?

Специальная военная операция была начата для того, чтобы прекратить ту войну, которая с 2014 года велась против собственного народа на Украине. И у них, конечно, осознание к этому приходит. Они начинают понимать, что за партнеры с украинской стороны, я не касаюсь сейчас самого народа на Украине. Я касаюсь только той верхушки, которая правит и которая находится практически под влиянием прежде всего англосаксов.

И там это прекрасно осознают, но они понимают, что это суверенное государство, которое должно пойти навстречу, в том числе и пожеланиям РФ, которая обеспокоена своей безопасностью. Но они полагают, что война — это не способ решения какого-бы то ни было спора. Вот и мы им доносим мысль о том, что мы как раз вот этими методами пытаемся прекратить войну, чтобы потом, есть такой хороший термин, «принудить партнеров к мирным переговорам». И, как мы сейчас видим, все попытки наладить какой-то контакт, какую-то связь не имеют успеха. И мы это все доносим ангольцам, чтобы они четче поняли нашу позицию. У меня ощущение, что какое-то прозрение наступает.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир