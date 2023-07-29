«Мы на грани бума сотрудничества между нашими странами»

Срыв поставок российского зерна из-за санкций Запада привел к повышению цен этой продукции в Анголе на 70% . Об этом сообщил посол РФ в Луанде Владимир Тараров на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. При этом, по его словам, сейчас на все африканские страны оказывается давление. Но большая часть населения Анголы поддерживает РФ , заметил он. Об отношении ангольцев к СВО и готовности российских регионов инвестировать в Африку — в интервью дипломата «Известиям».

«Президент Анголы не приехал, но извинился перед Владимиром Путиным»

— Многие представители африканских стран в последнее время отмечали давление, с которым сталкивались их власти из-за стремления налаживать контакты с РФ. Как обстоит ситуация с Анголой?

— Сейчас Запад, прежде всего США, осуществляет давление на всю Африку без исключения . Но наши ангольские товарищи очень деликатные, и они никогда не демонстрируют, что на них какое-то давление оказывается. Хотя, конечно же, мы ощущаем. Даже я как посол это ощущаю, но не могу подтвердить фактически, потому что публично они заявляют, что никакого давления нет.

Примечательно, что около 80% населения Анголы с огромной симпатией относится к России. Они поддерживают нашу позицию и политику Владимира Путина. Я лично получаю много подтверждений этому в мессенджерах . Они говорят: «Мы за Россию, Россия должна обязательно выдержать, выстоять, и мы понимаем, что если Россия не выдержит, следующими будем мы».

Что касается наших общих отношений, то они остаются дружественными, братскими. Ангольцы чтят историческую память и также говорят: « Мы обязаны Советскому Союзу и вашей стране, и мы всегда будем идти за вами, и мы будем обращаться к вам за помощью , потому что мы понимаем, что российская помощь бескорыстная, это не помощь западников, которые приходят для того, чтобы ограбить».

Президент Анголы Жоау Лоуренсу Фото: Global Look Press/Xu Kunpeng

— В западных СМИ также пишут о понижении представительства Анголы на саммите, ссылаясь на то, что президент Жоау Лоуренсу в этом году не приехал. Как вы можете оценить ситуацию?

— Президент Анголы действительно не приехал, но он извинился перед Владимиром Путиным. Было специальное послание от президента к президенту, где он очень тепло отозвался о наших взаимоотношениях и сказал, что, к сожалению, по причинам от него не зависящим, он не сможет присутствовать на этом мероприятии, потому что сейчас в Африке проходит много ключевых и переходных форумов. Кроме того, его недавно почтили званием — чемпион Африканского союза и африканского континента по миру и безопасности. Он действительно проводит большую работу по урегулированию региональных конфликтов, как, например, между Демократической Республикой Конго и Руандой. Сейчас информация прошла о том, что опять там начинается какое-то движение: Руанда напала на ДРК.

До сих пор Ангола поддерживала, и я так надеюсь, что и будет в дальнейшем поддерживать, наши шаги и нашу политику в Африке , потому что они тоже понимают: это прежде всего политика по укреплению суверенитета государств этого континента. В итоге глава Анголы готовился направить в Санкт-Петербург вице-президента. Но, к сожалению, и у него по личным причинам не получилось. Тем не менее мгновенно всё было переведено на министра иностранных дел. При этом он приехал не один, а с министром экономики и планирования, который отвечает за программу развития самой Анголы, за привлечение иностранных инвестиций, развитие взаимоотношений в экономическом и гуманитарном плане с другими государствами, прежде всего с Россией.

«Весь мировой кофе в недалеком будущем пройдет через Анголу»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Какие векторы двустороннего сотрудничества удалось сторонам обсудить?



— Есть огромнейший интерес со стороны российских регионов войти в Анголу. Сегодня, к примеру, мы разговаривали с Ленинградской областью. Они говорят, что у них есть большие мощности по переработке кофе, но сырья не хватает, а в Анголе есть огромные потенциальные возможности по выращиванию кофе . Тем временем с потеплением климата, которое мы сейчас переживаем, в других странах будут сокращаться потенциальные возможности для этого. А в Анголе они будут расти, и поэтому весь мировой кофе в недалеком будущем пройдет через нее. Было высказано огромное пожелание РФ войти как инвесторам, купить там землю, сделать плантации, которые бы работали на российскую экономику и мы могли бы здесь перерабатывать этот кофе.

— Но это пока только желание, еще такой политической воли нет?

— Мы сейчас нащупываем те точки соприкосновения, которые были бы выгодны обеим сторонам. Но это касается не только кофе, не только сельского хозяйства. Это касается и глубокой нефтепереработки . Татарстан, с которым мы встречались, также подтвердил, что у них есть технологии по переработке до 99% нефтепродуктов. И это не просто заинтересовало, а восхитило Анголу. Они очень заинтересованы, потому что Ангола — один из крупнейших производителей нефти. Она ее продает, но у себя не перерабатывает. У них есть два нефтеперерабатывающих завода, которые в принципе обеспечивают Анголу только на 25%. И они сейчас строят еще два крупнейших НПЗ, где-то порядка 200 тыс. баррелей в день будет переработки. Поэтому они ищут инвесторов, а у нас есть технологии и есть эти возможности. Так что мы готовы туда войти, в этот консорциум, помогать. Я так понимаю, что всё это будет очень серьезно прорабатываться в самое ближайшее время.

— В этом году в Анголу приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидаются ли дальнейшие визиты российских делегаций?

Глава МИД России Сергей Лавров с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу Фото: Global Look Press/MFA Russia

— Сейчас ожидаем два очень важных события. Это межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле и межправительственный комитет по военно-техническому сотрудничеству. Они будут проходить на территории Анголы. И мы сейчас ожидаем со стороны ангольцев официальное приглашение на эти мероприятия. Надеемся, что после саммита в самое ближайшее время мы их проведем. Эти механизмы предназначены для того, чтобы объединить предпринимателей наших стран. Точки соприкосновения уже прощупываются, уже перенесены в практическую плоскость. Конечно, и ангольцев, и нас интересует не только межгосударственное сотрудничество, но и частно-государственное партнерство. И у меня ощущение, что мы на грани бума экономического сотрудничества между нашими странами — Россией и Анголой .

«Из-за санкций Запада на 70% подорожало зерно»

— Нельзя не спросить о том, что волнует многие африканские страны, — будущее зерновой сделки, из которой Россия недавно вышла. Как нарушения в поставках в целом сказались на Анголе?

— Это очень сильно повлияло на ангольскую экономику, потому что большую часть зерна они ввозили. Они покупали наше зерно, и когда был срыв наших поставок из-за санкций Запада, то у них на 70% подорожало само зерно , потому что они были вынуждены покупать его в других странах.

Дело в том, что они имеют огромный потенциал сельско-хозяйственного развития, но из-за войны, которая длилась 27 лет, они только приходят к этому. Ангола — очень специфичная страна, у нее есть огромное количество ресурсов, но война не позволяла их развивать . И в этой связи они, будучи богатой страной, не могут прокормить свое население, поэтому до сих пор ориентируются на импорт продовольствия. И только сейчас они начали политику импортозамещения, в этом процессе они попросили в том числе и у нас помощь. Все продукты питания практически ввозятся сейчас .

Фото: Global Look Press/Alan Gignoux

— Вы до этого упомянули конфликт между ДРК и Руандой. Но есть еще одно событие последних дней — военный переворот в Нигере...

— Нашу позицию Министерство иностранных дел обозначило: любой конфликт должен быть решен мирными средствами, необходимо переводить в дипломатическое русло. Ангольцы, кстати, тоже об этом говорят: любой конфликт должен быть решен мирными и дипломатическими средствами. И я понимаю, что Россия к этому стремится, я как посол в своей работе, в том числе и с президентом Анголы, всегда пытаюсь донести до него ту самую истину, что мы как раз и пытаемся решить все эти проблемы мирным путем.

— А как в целом в Анголе относятся к СВО?

— Специальная военная операция была начата для того, чтобы прекратить ту войну, которая с 2014 года велась против собственного народа на Украине . И у них, конечно, осознание к этому приходит. Они начинают понимать, что за партнеры с украинской стороны, я не касаюсь сейчас самого народа на Украине . Я касаюсь только той верхушки, которая правит и которая находится практически под влиянием прежде всего англосаксов.