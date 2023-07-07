Поле возможностей: куда движется российский АПК

Прошлогодние рекорды в сельском хозяйстве — не счастливая случайность, а результат принятых ранее системных решений, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Всероссийского дня поля в Татарстане. Среди основных факторов роста — стимулирование государством процессов модернизации технического парка, увеличения объемов внесения удобрений и расширения посевных площадей. Теперь необходимо оперативно замещать импорт семян и сельхозтехники. Подробности — в материале «Известий».

Магия роста

Если сравнивать средние урожаи за две «пятилетки», производство зерновых в России увеличено почти на 16%, а масличных — на 61%. Эти показатели, прежде всего, демонстрируют развитие аграрных технологий, считают в Минсельхозе. Так, по словам Дмитрия Патрушева, если в 2018 году удобрений вносилось в поля 40 кг/га, то в прошлом — уже в полтора раза больше, а в текущем будет 65 кг/га. Также серьезное увеличение производства дает развитие мелиорации и вовлечение в оборот новых земель. Только за 2022-2023 годы планируется ввести в сельхозпроизводство еще 800 тыс. гектаров.

Кроме того, Минсельхоз перешел на систему планирования структуры посевных площадей с учетом обоснованного севооборота. Это позволяет точнее учитывать потребности рынка, балансировать производство и обеспечивать более высокую доходность хозяйств, говорит Патрушев.

В министерстве подсчитывают, что от природно-климатических условий урожай зависит только на четверть, остальное — управляемые факторы. «Таким образом, российское растениеводство планомерно формировало запас прочности, который в том числе позволил нам без сбоев пройти непростой 2022 год. В прошлом году, опираясь на эту базу, в диалоге с отраслью и регионами мы находили дополнительные решения для сохранения стабильной ситуации», — отметил министр.

В результате был получен рекордный урожай, который позволил экспортировать в прошлом сезоне исторический объем зерна — 60 млн тонн. При этом продолжается переориентация на дружественные страны. По оценке главы Минсельхоза, сейчас в них идет 96% всего объема экспорта зерновых.

Кто впереди

Лидером среди импортеров отечественного зерна по итогам сезона 2022/23 остается Египет, говорит профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Полтарыхин. В июне активно приобретали отечественные зерновые культуры Индонезия, Мозамбик и Гана, а Алжир был активен весь сезон, отказавшись от импорта пшеницы из Европы, в частности Франции. Хороший прирост также продемонстрировала Саудовская Аравия, увеличив ввоз российской пшеницы за июль — май в 3,6 раза. С начала этого сельхозгода зерно отгружалось и на рынки тех стран, куда в завершившемся сезоне отечественные экспортеры ничего не отправляли, говорит Полтарыхин.

По словам председателя Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, Россия в прошедшем сезоне подтвердила статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы. «Это коммерческие контракты, а значит, выручка от них идет на финансирование отечественных сельхозпроизводителей, наряду с поступлениями от российских потребителей и мерами господдержки. Кроме того, экспорт зерна через пошлину серьезно помогает формировать бюджет для поддержки ключевых направлений сельского хозяйства», — считает эксперт.

По оценке Минсельхоза, в этом году сбор зерновых составит 123 млн тонн. Это даст возможность направить за рубеж до 55 млн тонн и сохранить лидирующие позиции на мировом рынке.

Задачи и цели

Среди главных задач на перспективу Дмитрий Патрушев называет переход на отечественные семена и технику. Селекционерам и семеноводам нужно лучше слышать запросы аграриев, а в части техники необходимо ускорить импортозамещение и повысить доступность сельхозмашин.

Большой потенциал развития семеноводческого рынка остался только в России, где много земли и зон для узко направленного семеноводства, уверен директор Россельхозцентра Александр Малько. А председатель совета Национального семенного альянса Игорь Лобач отмечает, что импортозамещение в семеноводстве станет ключевой темой нового сезона. Уже сейчас наблюдается увеличение посевных площадей по участкам гибридизации подсолнечника и кукурузы. Эксперт считает, что по этим культурам в ближайшее время получится полностью отказаться от импорта. При этом если раньше нам ставили в упрек, что у нас только классические семена, сейчас появилось много гибридов с особыми свойствами — например, высокоолеиновые, — утверждает Лобач.

Главной «смысловой доминантой» сезона станет замещение импортных семян и средств защиты растений, согласен Эдуард Зернин. «Аграрный рынок России — один из самых привлекательных в мире. Любой добросовестный производитель имеет право производить в России качественную продукцию для российских аграриев, будь то семена, их родительские линии, либо средства агрохимии. Но завозить не пойми что больше не получится», — отмечает эксперт. Кроме квот на импорт, для зарубежных компаний с 1 сентября будут действовать новые правила локализации производства семян, смысл которых — защитить внутренний рынок от рисков срыва поставок и возможных мер давления со стороны других государств. «Сейчас для иностранных компаний самое время переходить к конструктиву или покинуть наш рынок», — считает Зернин.

Технический вопрос

Что касается техники и запчастей, то проблемы с их поставками пока сохраняются, говорит Андрей Полтарыхин. До введения санкций примерно 50% сельскохозяйственной техники приходилось на зарубежную, соответственно, ей были необходимы комплектующие и сервисное обслуживание. После санкций ситуация осложнилась тем, что в России часть узлов и комплектующих не производится. При этом если наладится процесс параллельного импорта и будет урегулирован вопрос выдачи электронных паспортов для сельхозтехники, проблема будет решена уже в следующем году, отмечает эксперт.

Однако, по словам главы Минсельхоза, необходимо ускорять переход на отечественную технику. Основным инструментом поддержки здесь является механизм льготного лизинга. Кроме того, с июня Минсельхоз и Минпромторг реализуют план приобретения российских и белорусских тракторов, который предусматривает снижение цен на 20%.