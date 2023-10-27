Столицу завалило снегом, пробки 8 баллов: какой будет зима в Москве

Утром 27 октября Москву засыпало первым снегом. Метель началась вечером в четверг, 26 октября, и длилась всю ночь весь пятничный день. Высота снежного покрова превысила 10 см, проинформировал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад продлится минимум до вечера субботы, уточняют синоптики. Прогноз погоды в Москве на выходные и на зиму-2023/24 читайте в материале «Известий».

Прогноз погоды в Москве на выходные

Начавшийся в четверг вечером снегопад в столице продлится до вечера субботы, уточнили в Гидрометцентре. После небольшого перерыва в пятницу метель усилится, и за субботу высота снежного покрова в столице вырастет еще на 8 см.

«Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга протянулась от Псковщины и до Среднего Поволжья», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что снегопады в ближайшее время будут усиливаться, а температура понизится до минус пяти градусов.

МЧС предупредило москвичей об опасности гололеда и налипании мокрого снега на деревьях и проводах. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, поскольку на дорогах ожидается гололедица и снежные накаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь в столичном департаменте транспорта предупредили об опасности поездок на электросамокатах в снег и гололед. Там сообщили, что операторы аренды поставили свои услуги на паузу до улучшения погодных условий. Владельцам личных самокатов порекомендовали пока пользоваться городским транспортом.

Из-за непогоды в Москве было отменено и задержано более 40 авиарейсов. По информации на 7:50 мск в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны 19 и шесть отменены, в аэропорту Шереметьево восемь рейсов задержаны.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу в столице похолодает до –6 градусов, снег будет идти до конца недели. Температура в выходные будет ниже климатической нормы, столбик термометра не поднимется выше +3 градусов.

Однако с понедельника, 30 октября, москвичей ждет климатический кульбит: снег растает, а воздух прогреется до +10...+12 градусов. Так, в понедельник, 30 октября, столбики термометров поднимутся до отметки в +5…+10 градусов. Во вторник, 31 октября, ожидаются положительные значения ночью — от +3 до +8 градусов, днем же потеплеет до +6…+11 градусов. В ночь на среду, 1 ноября, прогнозируется до +6…+11 градусов, а днем — до +12 градусов.

По словам Вильфанда, температурные показатели будут приближены к рекордным. Указанный температурный фон выше нормы примерно на 5 градусов и соответствует началу октября. В эти дни воздух будет идти с юга — из Африки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Начало ноября в Москве также будет теплым, прогнозирует Гидрометцентр. В целом синоптики предсказали нестабильный ноябрь в России: ожидаются и провалы в холод, и потепления. Ночью ожидается в среднем 1–6 градусов ниже нуля, а днем — до +2 градусов.

Какая будет зима в 2024 году в Москве

Метеорологические специалисты обещают россиянам, что грядущая зима отметится новыми климатическими особенностями. При этом синоптики честно предупреждают, что прогнозы на столь долгий срок сбываются в лучшем случае на 80%.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, октябрь и февраль в Москве будут теплее климатической нормы, а вот в ноябре, декабре и январе погода будет очень неустойчивой, хоть и останется в пределах климатической нормы. Морозных дней и недолгих оттепелей синоптики не исключают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Москвичам, как и жителям большинства регионов России, надо быть готовыми к резким перепадам температуры — от крайне высокой к низкой и наоборот», — пояснил Роман Вильфанд.

Данные за 2022 год показывают, что среднегодовая температура в Московском регионе составляет +6 градусов. Москва уверенно занимает четвертое место в списке самых холодных столичных городов мира. Но синоптики прогнозируют повышение теплового показателя. К 2035 году он будет равняться 8 градусам тепла, а в 2050-м — +12.

Можно ли ездить на летней резине в первый снег

Синоптики уже не раз призывали жителей центрального региона сменить резину с летней на зимнюю, чтобы обезопасить себя на дорогах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 1 сентября в России действует новый штраф за езду на несезонной резине, он составляет 500 рублей и взимается столько раз, сколько раз будет остановлен автомобиль. При этом у сотрудников ГИБДД есть право выдать предписание, в котором оговариваются сроки устранения нарушения. Если водитель не сменит резину на зимнюю за это время, сотрудники ГИБДД могут запретить езду на транспортном средстве.