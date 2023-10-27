Столицу завалило снегом, пробки 8 баллов: какой будет зима в Москве
Утром 27 октября Москву засыпало первым снегом. Метель началась вечером в четверг, 26 октября, и длилась всю ночь весь пятничный день. Высота снежного покрова превысила 10 см, проинформировал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад продлится минимум до вечера субботы, уточняют синоптики. Прогноз погоды в Москве на выходные и на зиму-2023/24 читайте в материале «Известий».
Прогноз погоды в Москве на выходные
Начавшийся в четверг вечером снегопад в столице продлится до вечера субботы, уточнили в Гидрометцентре. После небольшого перерыва в пятницу метель усилится, и за субботу высота снежного покрова в столице вырастет еще на 8 см.
«Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга протянулась от Псковщины и до Среднего Поволжья», — рассказал Тишковец.
Он добавил, что снегопады в ближайшее время будут усиливаться, а температура понизится до минус пяти градусов.
МЧС предупредило москвичей об опасности гололеда и налипании мокрого снега на деревьях и проводах. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, поскольку на дорогах ожидается гололедица и снежные накаты.
В свою очередь в столичном департаменте транспорта предупредили об опасности поездок на электросамокатах в снег и гололед. Там сообщили, что операторы аренды поставили свои услуги на паузу до улучшения погодных условий. Владельцам личных самокатов порекомендовали пока пользоваться городским транспортом.
Из-за непогоды в Москве было отменено и задержано более 40 авиарейсов. По информации на 7:50 мск в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны 19 и шесть отменены, в аэропорту Шереметьево восемь рейсов задержаны.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу в столице похолодает до –6 градусов, снег будет идти до конца недели. Температура в выходные будет ниже климатической нормы, столбик термометра не поднимется выше +3 градусов.
Однако с понедельника, 30 октября, москвичей ждет климатический кульбит: снег растает, а воздух прогреется до +10...+12 градусов. Так, в понедельник, 30 октября, столбики термометров поднимутся до отметки в +5…+10 градусов. Во вторник, 31 октября, ожидаются положительные значения ночью — от +3 до +8 градусов, днем же потеплеет до +6…+11 градусов. В ночь на среду, 1 ноября, прогнозируется до +6…+11 градусов, а днем — до +12 градусов.
По словам Вильфанда, температурные показатели будут приближены к рекордным. Указанный температурный фон выше нормы примерно на 5 градусов и соответствует началу октября. В эти дни воздух будет идти с юга — из Африки.
Начало ноября в Москве также будет теплым, прогнозирует Гидрометцентр. В целом синоптики предсказали нестабильный ноябрь в России: ожидаются и провалы в холод, и потепления. Ночью ожидается в среднем 1–6 градусов ниже нуля, а днем — до +2 градусов.
Какая будет зима в 2024 году в Москве
Метеорологические специалисты обещают россиянам, что грядущая зима отметится новыми климатическими особенностями. При этом синоптики честно предупреждают, что прогнозы на столь долгий срок сбываются в лучшем случае на 80%.
По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, октябрь и февраль в Москве будут теплее климатической нормы, а вот в ноябре, декабре и январе погода будет очень неустойчивой, хоть и останется в пределах климатической нормы. Морозных дней и недолгих оттепелей синоптики не исключают.
«Москвичам, как и жителям большинства регионов России, надо быть готовыми к резким перепадам температуры — от крайне высокой к низкой и наоборот», — пояснил Роман Вильфанд.
Данные за 2022 год показывают, что среднегодовая температура в Московском регионе составляет +6 градусов. Москва уверенно занимает четвертое место в списке самых холодных столичных городов мира. Но синоптики прогнозируют повышение теплового показателя. К 2035 году он будет равняться 8 градусам тепла, а в 2050-м — +12.
Можно ли ездить на летней резине в первый снег
Синоптики уже не раз призывали жителей центрального региона сменить резину с летней на зимнюю, чтобы обезопасить себя на дорогах.
С 1 сентября в России действует новый штраф за езду на несезонной резине, он составляет 500 рублей и взимается столько раз, сколько раз будет остановлен автомобиль. При этом у сотрудников ГИБДД есть право выдать предписание, в котором оговариваются сроки устранения нарушения. Если водитель не сменит резину на зимнюю за это время, сотрудники ГИБДД могут запретить езду на транспортном средстве.
По закону, согласно постановлению правительства РФ от 27.05.2023 № 837, нельзя будет ездить на летней резине зимой (с 1 декабря по 29 февраля), однако местным властям дадут право изменять сроки запрета на шины в зависимости от климатических условий региона.