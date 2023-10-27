Синоптик предрек рекордную температуру в Московском регионе в начале следующей недели

С понедельника по среду в Московском регионе ожидается +10…+12 градусов. Такие показатели близки к рекордным. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС он отметил, что резкое повышение температуры ожидается в понедельник, 30 октября. Столбики термометров поднимутся до отметки в +5…+10 градусов. Во вторник, 31 октября, ожидаются положительные значения ночью — от +3 до +8 градусов, днем же потеплеет до +6…+11 градусов. В ночь на среду, 1 ноября, прогнозируется до +6…+11 градусов, а днем — до +12 градусов.

По словам Вильфанда, температурные показатели будут приближены к рекордным. Указанный температурный фон выше нормы примерно на 5 градусов и соответствует началу октября. В эти дни воздух будет идти с юга — из Африки.

В понедельник, 30 октября, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, во вторник их не ожидается, в среду придут дожди.

26 октября Роман Вильфанд предупредил, что первый снежный покров появится в Москве уже 27–28 октября после сильной метели. Он подчеркнул, что снег этой осенью в Москве уже видели, но он сразу растаял. На этот раз снежный покров задержится в столице на несколько дней, отмечает телеканал «Звезда». В субботу, 28 октября, ночью установится вполне зимняя температура в –3…–4 градуса, днем столбики термометров покажут около нуля, что непривычно холодно для средней полосы в это время года. Синоптик добавил, что в пятницу и в субботу температура будет ниже нормы на 4–5 градусов.

В этот же день в столичном главке МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В столицу придут снег, местами метель, сильный ветер и образуется гололед. Ветер ожидается восточный с порывами до 15 м/с, сообщает телеканал «360».

Также 26 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова достигнет 5 см, однако он будет неустойчивым. Также он предупредил о предстоящем понижении температуры в столичном регионе до –5 градусов, отмечает НСН.

23 октября Тишковец прогнозировал «мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова» к концу текущей недели. Также на дорогах появятся снежные накаты, пишет «Ридус».