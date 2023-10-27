МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве до 28 октября

Снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы, 28 октября. Об этом 27 октября экстренно предупредили в столичном главке МЧС РФ, ссылаясь на прогнозы синоптиков Росгидромета.

«С 15 часов 27 октября с сохранением до 10 часов 28 октября местами в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Автомобилистам там настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта предупредили об опасности поездок на электросамокатах в снег и гололед. Там сообщили, что операторы аренды поставили свои услуги на паузу до улучшения погодных условий. Владельцам личных самокатов порекомендовали пока пользоваться городским транспортом.

В настоящее время Москву уже засыпало снегом. Осадки стали идти в городе с вечера 26 октября, и к пятнице снег уже лег плотным слоем на улицы и деревья. На дорогах и тротуарах образовался гололед.

Ранее 27 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в пятницу может достигать 5 см. По данным сервиса «Яндекс Расписание», минимум 37 авиарейсов задержано и еще восемь отменено в трех аэропортах Москвы из-за снега.

В Гидрометцентре 26 октября был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 27 октября сообщил, что с понедельника, 30 октября, по среду, 1 ноября, в Московском регионе потеплеет до +10…+12 градусов. Такие показатели близки к рекордным.