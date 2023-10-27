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Более 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минимум 37 авиарейсов задержано и еще восемь отменено в трех аэропортах Москвы из-за снега. Соответствующая информация следует из данных сервиса «Яндекс Расписание» на 27 октября.

По информации на 7:50 мск в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны 19 и шесть отменены, в аэропорту Шереметьево восемь рейсов задержаны.

Накануне в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он будет действовать в Москве с вечера четверга до утра пятницы.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова 27 октября может достигать 5 см.

25 октября в Челябинске из международного аэропорта имени Курчатова из-за метели задержали вылет более десятка рейсов, в их числе Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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