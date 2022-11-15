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Прогноз погоды на зиму-2023 по месяцам — ждут ли россиян аномалии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Под конец осени синоптики уточняют свои прогнозы на грядущую зиму. Хотя предсказания всё равно остаются туманными из-за влияния множества погодных факторов, россияне с нетерпением ждут комментариев экспертов. На их основе люди планируют путешествия и отдых в новогодние праздники и думают, когда пора доставать коньки, лыжи и теплую одежду. Какой будет зима-2022/23 — читайте в материале «Известий».

Какой будет зима-2022/23

В конце октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что погода на европейской территории РФ, скорее всего, не будет выходить за рамки климатической нормы. Столбики термометров не должны опускаться значительно ниже или подниматься выше климатической нормы. Точность прогноза на тот момент синоптик оценил в 65%.

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Тем не менее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов допускал возможность климатических аномалий. По его словам, на погоду будут оказывать влияние два разнонаправленных тренда. Глобальное потепление приучило россиян к «сопливым» зимам с оттепелями и слякотью, и эта тенденция не ослабевает. С другой стороны, метеорологи отмечают, что ослабление океанических и воздушных течений в Северной Атлантике может стать причиной холодных аномалий, объяснил Карнаухов.

В то же время о суровых морозах синоптики не говорят. Ожидаются традиционные для зимы осадки в виде снега, моросящего дождя и мокрого снега, периодическое таяние снежного покрова в первые месяцы зимы и похолодание к концу сезона.

Зима-2023 в России — прогноз по месяцам

Погода в разных частях «необъятной» России может сильно различаться из-за особенностей климата. Ожидаемо, в южных регионах значения термометров будут выше, а снега меньше, в то время как для Сибири или Крайнего Севера характерны морозы и обильные осадки. В дальнейшем речь пойдет преимущественно о погоде в Центральной России и в целом на большей части территории страны.

Погода в России в декабре 2023-го

Для большей части территории России первый месяц зимы будет теплым. Декабрь ожидается серым и пасмурным, осадки по большей части будут мокрыми. Выпадающий снег будет быстро таять. В некоторых субъектах РФ температура будет немного выше привычной нормы. Критических минусовых значений ждать не стоит.

Погода в России в январе 2023-го

Январь постепенно принесет с собой похолодание. Многие синоптики прогнозируют так называемые крещенские морозы с 14 по 19 января, ставшие традиционными для многих частей России. Также предполагается, что снег с середины второго зимнего месяца перестанет таять на большей части территории РФ.

Погода в России в феврале 2023-го

Как и во многие годы до этого, последний месяц сезона окажется самым холодным. Большинство экспертов сходятся во мнении, что самые низкие температуры за зиму придут во второй половине февраля. В северных регионах страны ожидаются метели и затяжные морозы, которые продержатся даже в первые дни марта.

Тем временем в Москву уже приходит зимняя погода — минусовые температуры и снегопад. В центре погоды «Фобос» спрогнозировали, что на ближайшие дни в столице и области установится небольшой, но постоянный снежный покров.

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