Россиянам дали примерный прогноз погоды на зиму

Предстоящей зимой погода на европейской территории России, вероятно, будет соответствовать климатической норме. Такое предположение 26 октября в беседе с «Известиями» сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешняя зима прогнозируется близкой к многолетним значениям. Давайте я сейчас остановлюсь только на европейской территории, потому что на севере Урала, западной Сибири и средней Сибири — там прогнозируется температура выше нормы, а здесь около нормы. Сам прогноз такой, какой он есть, ничего большего сказать не могу. Однако у вас должен возникнуть вопрос, с какой степенью доверия относиться к такому прогнозу?» — указал специалист.

По его словам, прогноз на такой долгий срок может быть только вероятностным, поскольку погодные условия будут зависеть от многих факторов, о которых мы пока не знаем.

Так, вероятность того, что погода зимой будет примерно на уровне нормы, составляет около 65%. Поэтому могут быть и другие сценарии — например, очень холодная или очень теплая зима, добавил Вильфанд.

Ранее в этот день ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов допустил погодные аномалии предстоящей зимой в России. По словам эксперта, изменение климата приводит к непредсказуемой погоде, в результате чего на температуру зимой будут влиять сразу два тренда. В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными. В то же время второй тренд уравновешивает перекос в погоде в сторону тепла.