Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин не поздравил Сунака с избранием на пост премьера Британии
Общество
В Херсоне произошло нападение на РОВД
Мир
Шойгу заявил главе минобороны КНР о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Политика
Владимир Путин проведет оперативное заседание с постоянными членами Совбеза РФ
Экономика
Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев
Армия
В ЛНР сообщили о бое между наемниками из Польши и ВСУ под Лиманом
Общество
В Москве почтили память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке
Авто
Автозавод «Урал» представил прототип электрогрузовика
Политика
В СФ допустили вероятность переговоров России и США по ситуации на Украине
Общество
Почти 350 сирот из Донбаса устроены в приемные семьи России
Мир
WP сообщила о признании Киевом бессилия против ударов по энергосистеме
Мир
Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана
Сюжет:

Россиянам дали примерный прогноз погоды на зиму

Вильфанд предположил, что погода предстоящей зимой будет в пределах нормы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предстоящей зимой погода на европейской территории России, вероятно, будет соответствовать климатической норме. Такое предположение 26 октября в беседе с «Известиями» сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

«Нынешняя зима прогнозируется близкой к многолетним значениям. Давайте я сейчас остановлюсь только на европейской территории, потому что на севере Урала, западной Сибири и средней Сибири — там прогнозируется температура выше нормы, а здесь около нормы. Сам прогноз такой, какой он есть, ничего большего сказать не могу. Однако у вас должен возникнуть вопрос, с какой степенью доверия относиться к такому прогнозу?» — указал специалист.

По его словам, прогноз на такой долгий срок может быть только вероятностным, поскольку погодные условия будут зависеть от многих факторов, о которых мы пока не знаем.

Так, вероятность того, что погода зимой будет примерно на уровне нормы, составляет около 65%. Поэтому могут быть и другие сценарии — например, очень холодная или очень теплая зима, добавил Вильфанд.

Ранее в этот день ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов допустил погодные аномалии предстоящей зимой в России. По словам эксперта, изменение климата приводит к непредсказуемой погоде, в результате чего на температуру зимой будут влиять сразу два тренда. В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными. В то же время второй тренд уравновешивает перекос в погоде в сторону тепла.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022