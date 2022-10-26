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Климатолог предупредил о погодных аномалиях зимой в России

Климатолог Карнаухов: предстоящая зима в России может стать аномально теплой или холодной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода предстоящей зимой в России может характеризоваться как теплыми, так и холодными аномалиями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik в среду, 26 октября.

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По словам эксперта, изменение климата приводит к непредсказуемой погоде, в результате чего на температуру зимой будут влиять сразу два тренда.

В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными.

«Если говорить про московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — пояснил Карнаухов.

В то же время второй тренд уравновешивает перекос в погоде в сторону тепла.

«Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями», ― рассказал ученый.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Гольфстрим еще функционирует полноценно, но постепенно всё заметнее и заметнее снижается.

Карнаухов добавил, что зима в России может быть иногда и аномально теплой, и иногда аномальной холодной.

Ранее, 25 октября, в Санкт-Петербурге зафиксировали первые заморозки. Так, ночью на главной метеостанции города температура была –0,6 градуса. В Ленинградской области температура опустилась до –8 градусов.

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