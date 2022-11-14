Москвичей предупредили о скором приходе зимы

В Москву и область приходит зима, в ближайшие дни дневные температуры примут отрицательные значения, в регионе установится небольшой, по постоянный снежный покров. Об этом «Известиям» в понедельник, 14 ноября, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москву пока еще робкими шагами приходит зима. Что об этом говорит? Прежде всего, пожалуй, сегодня будет единственный день, когда температура воздуха еще может быть положительной днем. Ночью мы ожидаем уже –2...–4 градуса, а завтра от 0 до –2. Скорее всего, она останется отрицательной», — сообщил специалист.

По его словам, в конце недели, включая выходные дни, температура даже в дневные часы будет оставаться отрицательной в пределах –2...–4 градуса. При этом в какие-то дни столбики термометров даже могут опуститься до –5. Ночные температуры составят до –8 градусов.

Кроме того, в середине недели в Москве ожидается небольшой снег, который выпадет из-за того, что в центр Европейской части России выйдет небольшой волновой циклон.

«Скорее всего, он уже не растает, поскольку верхний слой почвы уже немного подмороженным будет. И поэтому можно говорить о том, что в Москве пока еще небольшой, речь идет об 1–2 см, но установится уже такой более или менее постоянный снежный покров», — указал Синенков.

Как уточнил синоптик, до конца недели будет облачно с небольшими прояснениями, однако в пятницу, субботу и воскресенье погода обещает быть солнечной.

Накануне Гидрометцентр России сообщил о продлении в Москве и области действия желтого уровня погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Режим продлится до 15:00 вторника, 15 ноября. По прогнозам специалистов, порывы ветра в регионе местами будут достигать 20 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о постепенном установлении в Москве на этой неделе характерной зимней погоды. Так, сначала в регионе выпадет немного снега, затем начнется похолодание.