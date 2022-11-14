Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона
Экономика
Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам
Мир
В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве
Армия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ
Мир
В МВД Турции пообещали жесткий ответ организаторам теракта в Стамбуле
Мир
США анонсировали новые санкции против закупщиков российского ВПК
Спорт
Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в попытке вытеснить его из команды
Мир
В МИД РФ назвали безумием расширение НАТО за счет Украины
Мир
В США предсказали отказ от помощи Киеву при угрозе конфликта с Россией
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Иловайска и Тореза из HIMARS со стороны ВСУ
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен
Сюжет:

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы
0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до 15:00 вторника, 15 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России в воскресенье, 13 ноября.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

По прогнозам специалистов, порывы ветра в регионе местами будут достигать 20 м/с. В Москве предупреждение о ветре будет действовать до 02:00 вторника, о гололедице — до 15:00 вторника, пишет «Москва 24».

Аналогичное предупреждение будет действовать на всей территории Центрального федерального округа, уточняет РИАМО.

Ранее 13 ноября городские службы столицы приступили к оперативному устранению последствий сильного ветра в городе. Специалисты оперативно распилили и вывезли поваленные деревья, демонтировали поврежденные ветром конструкции, пишет RT.

Между тем 14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 16 ноября, в столичный регион придет по-настоящему зимняя погода. Температура воздуха составит до -5 градусов, рост снежного покрова — до 3 см, пишет НСН. По словам специалиста, со среды на четверг температурный фон в столице будет уже ниже климатической нормы на 2–3 градуса, отмечает телеканал «360».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022