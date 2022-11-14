В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до 15:00 вторника, 15 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России в воскресенье, 13 ноября.

По прогнозам специалистов, порывы ветра в регионе местами будут достигать 20 м/с. В Москве предупреждение о ветре будет действовать до 02:00 вторника, о гололедице — до 15:00 вторника, пишет «Москва 24».

Аналогичное предупреждение будет действовать на всей территории Центрального федерального округа, уточняет РИАМО.

Ранее 13 ноября городские службы столицы приступили к оперативному устранению последствий сильного ветра в городе. Специалисты оперативно распилили и вывезли поваленные деревья, демонтировали поврежденные ветром конструкции, пишет RT.

Между тем 14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 16 ноября, в столичный регион придет по-настоящему зимняя погода. Температура воздуха составит до -5 градусов, рост снежного покрова — до 3 см, пишет НСН. По словам специалиста, со среды на четверг температурный фон в столице будет уже ниже климатической нормы на 2–3 градуса, отмечает телеканал «360».