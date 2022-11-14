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Вильфанд спрогнозировал начало зимних заморозков в столице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В течение недели в Москву придет настоящая зима. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам собеседника агентства, характерная зимняя погода будет устанавливаться постепенно: сначала выпадет немного снега, затем начнется похолодание.

«В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы. Ночью пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до 3 см», — поделился эксперт.

Тем не менее, пояснил Вильфанд, еще рано рассуждать о том, сохранится ли выпавший снег до конца сезона, даже несмотря на то что серьезного потепления в ближайшем будущем не ожидается. Он подчеркнул, что подобные заявления будут уместны, когда высота снежного покрова достигнет 10 см.

Что касается температуры в столице, начиная с середины недели столбик термометра опустится до -8 градусов ночью и -5 днем. Как отметил Вильфанд, эти значения соответствуют климатической норме конца ноября — начала декабря.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о похолодании, осадках и возможном образовании сугробов высотой до 15 см.

Между тем другой специалист центра «Фобос», Михаил Леус, сообщил, что синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха 12 ноября. Так, в Москве температура поднялась до +12,3 градуса, что на три градуса выше предыдущего рекорда, который был зарегистрирован в 2010 году.

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