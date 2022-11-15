Синоптики рассказали москвичам о небольшом снеге и гололедице 15 ноября

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона во вторник, 15 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается понижение вплоть до 4 градусов мороза.

На территории Московской области синоптики обещают от -4 до +1 градуса в дневное время суток и до 6 градусов ниже нуля — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Накануне, 14 ноября, сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков анонсировал приход зимы в столичный регион: в ближайшие дни показатели термометров отобразят температуры на минусовом уровне, в Москве и области установится небольшой, но постоянный снежный покров. По словам метеоролога, уже в конце недели дневная температура примет отрицательные значения и сохранится в диапазоне от -2 до -4 градусов.