Переобуться на ходу: сколько россияне тратят на зимнюю резину

Средний чек на покупку комплекта зимней резины осенью этого года вырос на 8–12% , подсчитал аналитический ресурс «Чек Индекс». Одна шина обходится примерно в 6 тыс. рублей. Высокий спрос на этот товар начал фиксироваться еще летом, отметили представители марктеплейсов. При этом недостатка в шинах нет. А на фоне роста цен на импортную резину покупатели стали всё больше обращать внимание на российские и азиатские бренды. На решение в ближайшее время сменить шины должна повлиять погода — в европейской части России практически повсеместно первый снег прошел. А на западе Московской, в Калужской и Тульской областях сформировался и первый временный снежный покров, отметили метеорологи.

Резину летом

Продажи зимних шин в сентябре-октябре 2023 выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Авито». Около половины продаж на платформе сегодня приходится на новую резину, спрос на нее повысился на 58%, а продажи подержанных шин сократились на 4% . При этом готовить свои автомобили к зиме россияне активно начали еще в летние месяцы , отмечают эксперты.

— Летом высокий спрос на треть превышал прошлогодние показатели продаж, — сообщили «Известиям» и в аналитическом ресурсе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». — Этому способствовали как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, так и рост продаж новых автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Продажи шин в период с 1 сентября по 8 октября в Москве выросло на 39% по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщил «Чек Индекс». На маркетплейсе Ozon в начале октября спрос на зимние шины вырос на 35%. На Wildberries в августе-сентябре 2023 года приобрели почти в четыре раз больше зимних покрышек, чем за аналогичный период 2022-го. На этой площадке наиболее востребованными оказались модели с металлическими шипами.

Средний чек по зимним шинам по всей России составил 6070 рублей за штуку, что на 8% выше, чем в прошлом году, подсчитали в «Чек Индексе». В Москве он вырос на 12% и составил 6337 рублей.

— Цены вновь пошли вверх с начала октября, — подчеркнули в «Чек Индексе». — Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками.

Из-за высокой стоимости импорта российские бренды сейчас становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя, полагают аналитики ресурса. При этом недостатка в шинах нет. Продолжается реализация резины из запасов 2022 года, которые не были востребованы в прошлом сезоне, и это в том числе сдерживает конечную цену.

Погодные показатели

При смене резины принято ориентироваться на погодные условия, напомнили опрошенные «Известиями» автоэксперты.

Летняя резина отличается тем, что хорошо работает при плюсовых температурах и имеет рисунок протектора, который позволяет эффективно отводить воду при контакте с асфальтом, пояснил член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— До тех пор, пока осадки жидкие и не лег снег, летняя резина будет эффективнее, чем зимняя, — рассказал он.

Есть и температурный фактор: летняя резина начинает терять свои характеристики по эластичности при температуре +7 °С.

— Это не означает, что если за бортом +6 градусов, летняя резина вдруг превращается в тыкву. Она продолжает работать, просто делает это немного хуже, — добавил Петр Шкуматов.

Поэтому менять резину лучше до того момента, когда на улице в течение нескольких дней наблюдаются нулевые температуры и есть прогноз, что они не будут повышаться, полагает эксперт.

— Если ориентироваться на эти критерии, да, жителям Центральной России нужно менять резину где-то в конце октября — начале ноября, — полагает он.

Руководитель Федерации автовладельцев России, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев посоветовал не дожидаться, когда температура установится на уровне +7 °С, а «переобувать» машину при наступлении первых заморозков, в том числе ночных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если у вас не шипованная резина, а так называемая липучка, она не имеет никакого износа. Если у вас шипованная резина, либо дожидаться «дня жестянщика», когда будет гололед, либо можно ездить аккуратно, без резкого разгона и торможения. Тогда и шипы, и вы сами будете в безопасности, — считает он.

Важно, по его словам, и наличие у водителя достаточного опыта. Тем, кто за рулем совсем недавно и не знает тонкостей торможения на льду, тянуть со сменой резины точно не надо.

Внимание на дорогу

Стоит обратить внимание и на то, по каким дорогам собирается ездить водитель, насколько там хорошее покрытие и интенсивное движение, добавил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

— Если это хорошая автострада, ничего страшного не будет в том, чтобы и в холодную погоду немного проехать на летней резине. Если вы собираетесь бороздить Северный полюс, значит, точно нужна зимняя, — пояснил он.

Перед выездом из дома стоит обращать внимание на погоду за окном и предупреждения соответствующих служб, напомнили эксперты. И если начался снегопад, не стоит выезжать на летней резине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Центр организации дорожного движения призывал водителей, не менявших летнюю резину, во вторник 10 октября воспользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемых снега и гололедицы.

Первый снег прошел в европейской части России практически повсеместно, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. А на западе Московской области, в Калужской и Тульской областях сформировался и первый временный снежный покров. И если в ночь на вторник в Москве были первые заморозки, то к четвергу-пятнице температура вновь составит от +8 до +13 °С.