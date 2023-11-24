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Вильфанд сообщил о сохранении теплой и снежной погоды в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ближайшие дни в Москве будут теплыми и снежными. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отмечается, что к вечеру пятницы высота снежного покрова в Москве вырастет до 10 см, наиболее теплым днем станет 27 ноября, однако со вторника, 28 ноября, в столицу вернутся морозы до –5.

«Погода в Москве в пятницу будет некомфортная, снег, усиление ветра с порывами до 12 м/с. Температура повысится, днем будет около –2…–4 градусов ниже ноля. В субботу и воскресенье прогнозируется температурный фон –3… –1 градус днем, это уже более-менее ноябрьская погода, хотя температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса. Но ночные температуры не маленькие, от –8 до –5 градусов — и в ночь на пятницу, и субботу, и воскресенье», — сообщил Вильфанд.

В ночь на пятницу из-за порывистого ветра образуются снежные заносы на дорогах. Также 24 ноября прогнозируется рекордно низкое давление, оно опустится до 718–719 мм ртутного столба при норме 748 мм.

«Наиболее теплый день во второй половине месяца прогнозируется в понедельник, когда очередной циклон подойдет к Москве. Давление вновь понизится, но не так, как в пятницу. Прогнозируется повышение температуры, ночью до –7…–2, а днем около ноля», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд также добавил, что начиная со вторника произойдет понижение температуры, днем будут около –6…–5 градусов, поэтому снег останется и сохранится до конца месяца.

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Ранее в этот день синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные. Отмечается, что холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. Самая теплая погода прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи.

Накануне столичный комплекс городского хозяйства проинформировал, что в Москве в ночь на 24 ноября ожидаются сильный ветер и снегопад.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября. По его словам, 27 ноября будет наиболее теплым днем.

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