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Синоптики предупредили о снежных заносах в Москве 24 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно и снег — такая погода ожидает жителей столичного региона 24 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –4…–2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –6…–1 градус, ночью похолодает до –10.

Ожидается южный ветер с переходом на северный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 716–725 мм ртутного столба.

Также синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах.

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Накануне столичный комплекс городского хозяйства проинформировал, что в Москве в ночь на 24 ноября ожидаются сильный ветер и снегопад.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября. По его словам, 27 ноября будет наиболее теплым днем.

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