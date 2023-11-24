Синоптики предупредили о снежных заносах в Москве 24 ноября

Облачно и снег — такая погода ожидает жителей столичного региона 24 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –4…–2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –6…–1 градус, ночью похолодает до –10.

Ожидается южный ветер с переходом на северный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 716–725 мм ртутного столба.

Также синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах.

Накануне столичный комплекс городского хозяйства проинформировал, что в Москве в ночь на 24 ноября ожидаются сильный ветер и снегопад.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября. По его словам, 27 ноября будет наиболее теплым днем.