Атмосфера влияния: Москву ждет опасное понижение давления

Моcкву 24 ноября ждет рекордно низкое атмосферное давление — на уровне 718 мм ртутного столба, прогнозируют метеорологи. На показания барометров повлияет атлантический циклон, который принесет в столицу сильные снегопады. Ожидается, что будет побит рекорд 50-летней давности — 722,3 мм рт. ст. Впрочем, в течение суток давление пойдет вверх. Такие качели могут ухудшить самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями, предостерегли врачи. Они призвали прислушаться к своему состоянию и не перегружать себя.

Давление идет на рекорд

Атмосферное давление в столичном регионе начало резко понижаться днем 23 ноября, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В утренние часы пятницы, 24 ноября, оно станет рекордно низким.

— К нам подходит очень глубокий атлантический циклон. Он и над территорией Северной Атлантики был с очень низким давлением, которое чаще фиксируется у тропических циклонов, — пояснила Татьяна Позднякова.

В четверг днем атмосферное давление в Москве составляло 740 мм ртутного столба, а в утренние часы пятницы оно, по прогнозам, упадет до 718 мм.

— Это будет абсолютный минимум, который наблюдался для 24 ноября. Пока рекорд для этого дня составляет 722,3 мм рт. ст. и принадлежит 1973 году, — добавила Татьяна Позднякова.

Затем атмосферное давление начнет расти — до 734 мм ртутного столба.

— Самые большие перепады давления за сутки в Москве в ноябре отмечались 17 ноября 1990 года. В тот год южный циклон принес очень теплый воздух и осадки в виде дождя. И лежавший в Москве снег полностью сошел. А у нас он будет прибывать, — отметила эксперт.

Чем опасны перепады давления

Атмосферное давление постоянно воздействует на человеческий организм и он может болезненно отреагировать на его перепады, предостерег ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В зоне риска оказывается сразу несколько категорий людей. Особенно часто такие качели застают врасплох жителей мегаполисов, отметила врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова.

— Чтобы человек чувствовал себя комфортно, атмосферное давление должно составлять 750 мм ртутного столба. Наши сосуды не успевают реагировать на резкую перемену, — сообщила она.

Страдают в первую очередь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, а также с низким артериальным давлением, добавила ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Полежаевской Элеонора Хугаева. Опасно понижение давления и для тех, у кого есть заболевания дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарный диабет.

— Снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды, ткани, человек испытывает гипоксию, то есть кислородное голодание, — пояснила Элеонора Хугаева.

Могут проявляться такие симптомы, как головная боль, сонливость, нарушение координации, падение артериального давления, одышка. У людей с повышенным внутричерепным давлением возможны приступы мигрени.

— Существует риск возникновения тромбов. На фоне гипоксии избыточно выбрасываются эритроциты, в связи с чем изменяется вязкость крови, — отметила Элеонора Хугаева.

Как избежать неприятных симптомов

Однако излишне тревожиться из-за перепадов атмосферного давления не стоит, полагает психолог Наталья Наумова.

— Если человек знает, что предстоит что-то плохое, то он к этому морально готовится и ждет. Если человек воспринимает что-то как кошмар и катастрофу, велика вероятность, что для него так оно и будет, — полагает она. — А если настроит себя на то, что справится, то всё будет иначе.

Тем, у кого есть хронические заболевания, конечно, стоит сохранять бдительность и иметь под рукой необходимые таблетки, добавила эксперт. Но и позитивный настрой не помешает.

— Никто не знает, как в действительности то или иное явление подействует на человека. Поэтому верим в лучшее, стараемся к этому отнестись с юмором и спокойствием, — посоветовала Наталья Наумова.

Метеочувствительным людям она порекомендовала не планировать много мероприятий, выбрать более спокойное времяпрепровождение и избегать переутомления.

Главная профилактика плохого самочувствия в дни перепадов давления — достаточная двигательная активность в течение дня, правильное и разнообразное питание, а также внимание и коррекция индивидуальных факторов риска, добавила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Тем, у кого есть хроническое заболевание, важно продолжать прием препаратов, следить за артериальным давлением и при усилении симптомов обратиться к врачу, подчеркнула она.