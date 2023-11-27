Вильфанд спрогнозировал москвичам «нескучную» погоду на неделе

В Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил в беседе с «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник максимальные температуры будут в Москве в районе полудня и до трех часов дня — нулевые, даже до +2 градусов», — рассказал он.

По словам синоптика, с вечера начнется понижение температуры, которое будет продолжаться в течение следующей ночи и дня, ожидается –8...–5 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что среда будет холодным днем. Ночью прогнозируется от –15 до –11, а днем –7...–6 градусов. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.

Вильфанд также добавил, что в четверг в столицу придет более влажный воздух с юго-востока, ожидаются значительные осадки. Однако температура повысится, ожидается, что днем будет около –4 градусов.

«Затем, в первых числах декабря, опять произойдет понижение температуры, ночные будут –11... –6, а днем около –5...– 3. Такая зимняя погода», — уточнил синоптик.

Как отметил Вильфанд, неделя будет нескучной как по температуре, так и по осадкам.

Накануне, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всю ночь в столице будет идти снег, особенно интенсивными осадки будут ранним утром. Он отметил, что ожидается сильный гололед. Собянин уточнил, что городские службы работают в усиленном режиме.

В этот же день Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и льда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.