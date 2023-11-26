Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи
Мир
Посольство РФ призвало Великобританию рассказать о срыве переговоров по Украине
Мир
Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ
Мир
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Мир
Умер бывший тренер «Барселоны» и сборной Англии по футболу Венейблс
Мир
Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Мир
СМИ сообщили о проводимой Нетаньяху политике сохранения ХАМАС
Мир
В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды
Сюжет:

Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде

Вильфанд: сильнейший снегопад и ветер начнутся в Москве
0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, который повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Об этом заявил 26 ноября «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со вчерашнего дня от Черного моря на север перемещается хорошо выраженный циклон. Метеорологи называют такие циклоны глубокими. Это означает, что в центре циклона сильное давление. <…> Именно поэтому уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег. Это будет не просто обычный снег, а снегопад, один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — сказал он.

По его словам, термин «очень сильный снег» означает, что осадки будут препятствовать «нормальной жизнедеятельности столицы».

Кроме того, прогнозируются мокрый снег и усиление ветра до 15–20 м/с. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и гололеда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

«Во второй половине дня завтра ситуация изменится: снег не будет уже таким сильным, но погода будет совершенно необычная. После того как в полдень до 15:00 температура будет 0...–/+1 или даже +2 градуса, начнется понижение температуры, циклон уйдет на север, утихнет снег, но ветер до 15–20 м/с. будет ощущаться во вторник и даже в среду», — рассказал Вильфанд.

Также он добавил, что в первые дни декабря температура снова понизится и будет «нормальная зимняя погода». Так, ночью столбики термометра могут опуститься до –11, а днем до –6.

Столицу завалило снегом, пробки 8 баллов: какой будет зима в Москве
Из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал, что Москву вечером в воскресенье, 26 ноября, накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с. Он рассказал, что стоит ожидать увеличения снежного покрова до 23 см, что превышает норму в три раза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023