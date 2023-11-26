Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде

На Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, который повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Об этом заявил 26 ноября «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со вчерашнего дня от Черного моря на север перемещается хорошо выраженный циклон. Метеорологи называют такие циклоны глубокими. Это означает, что в центре циклона сильное давление. <…> Именно поэтому уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег. Это будет не просто обычный снег, а снегопад, один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — сказал он.

По его словам, термин «очень сильный снег» означает, что осадки будут препятствовать «нормальной жизнедеятельности столицы».

Кроме того, прогнозируются мокрый снег и усиление ветра до 15–20 м/с. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и гололеда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

«Во второй половине дня завтра ситуация изменится: снег не будет уже таким сильным, но погода будет совершенно необычная. После того как в полдень до 15:00 температура будет 0...–/+1 или даже +2 градуса, начнется понижение температуры, циклон уйдет на север, утихнет снег, но ветер до 15–20 м/с. будет ощущаться во вторник и даже в среду», — рассказал Вильфанд.

Также он добавил, что в первые дни декабря температура снова понизится и будет «нормальная зимняя погода». Так, ночью столбики термометра могут опуститься до –11, а днем до –6.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал, что Москву вечером в воскресенье, 26 ноября, накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с. Он рассказал, что стоит ожидать увеличения снежного покрова до 23 см, что превышает норму в три раза.