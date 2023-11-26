Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»

Москву вечером в воскресенье, 26 ноября, накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На Москву обрушится «черная метель»! Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — предупредил он.

По словам синоптика, виной всему балканский циклон, который набирает силы в западной акватории Черного моря. За предстоящие сутки он совершит стремительный 1000-километровый марш-бросок, и в понедельник, 27 ноября, окажется уже над Брянщиной, принеся штормовую погоду.

Именно из-за этого вечером в воскресенье в столице начнется снегопад, который в ночь на понедельник и утром экстремально усилится. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, поднимется «черная метель».

«За сутки в городе может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы, а значит, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года», — предупреждает Тишковец.

Он также пообещал увеличение снежного покрова до 23 см, что превышает норму в три раза.

Вместе с этим по южным и юго-восточным районам Подмосковья в период с полуночи до 9 часов утра местами за линией снежного фронта пройдет ледяной дождь с диаметром отложения льда до 2–3 мм.

Атмосферное давление опустится до аномально низкой отметки — 724 мм рт.ст., что негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

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Ранее и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 27 ноября станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий. Он прогнозировал, что ожидается налипание мокрого снега на провода, конструкции, ветви деревьев, даже гололед.