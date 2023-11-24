Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве 27 ноября

Понедельник, 27 ноября, на следующей неделе станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий. Об этом в пятницу, 24 ноября, «Известиям» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в пятницу в Москве зафиксировано рекордно низкое давление — 717,8 мм ртутного столба.

«За 145 лет наблюдений 24 ноября до сих пор самое низкое давление отмечалось в 1973 году, то есть 20 лет назад. Тогда оно было 722,3 мм. Поэтому и температура повысилась. Сегодня –4 — максимальное значение будет», — сказал он.

Постепенно циклон будет уходить на восток и это приведет к тому, что давление будет повышаться, отметил Вильфанд.

«В течение выходных и всех рабочих дней недели давление будет ниже нормы примерно на 15–18 мм. Это означает, что будет плотная облачность, будут осадки и самый неблагоприятный день — понедельник, когда очередной циклон с юга приблизится к центру европейской оси, Москва будет севернее этого центра, но этот циклон более влажный, осадков выпадет еще больше, чем в ночь на пятницу и в пятницу, примерно в полтора раза», — сказал он.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, добавил синоптик.

«Это означает, что при твердой фазе снега метель прогнозируется, при мокром снеге — налипание мокрого снега на провода, конструкции, ветви деревьев, даже гололед. Значительно сильное скольжение, то есть гололедица сильная будет. Понедельник действительно станет тяжелым днем по погодным условиям», — заключил он.

Ранее эксперты «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные дни, 25–26 ноября, холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. В то же время среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +11…+20 градусов.

При этом в Москве 25 ноября температура воздуха достигнет –2 градусов, выпадет небольшой снег. 26 ноября в столице утром будет –4 градуса, днем –3 градуса, а вечером –5 градусов. Кроме того, в воскресенье ожидается снег.