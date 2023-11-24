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Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

«Яндекс Погода»: в выходные дни теплее всего будет в Сочи, холоднее — в Иркутске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В выходные дни, 25–26 ноября, холоднее всего будет в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от -8 до -6 градусов, сообщили «Известиям» эксперты «Яндекс Погоды», изучившие данные метеонаблюдений.

В то же время, среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +11…+20 градусов.

При этом в Москве 25 ноября температура воздуха достигнет -2 градусов, выпадет небольшой снег. 26 ноября в столице утром будет -4 градуса, днем — -3 градуса, а вечером — -5 градусов. Кроме того, в воскресенье ожидается снег.

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Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Известиям», что в декабре в столице прогнозируется -2…-7 градусов. Возможны периоды с околонулевыми температурами — кратковременные оттепели, — но их продолжительность будет небольшая. Кроме того, по его словам, в последнем месяце этого года снегопады будут частым явлением.

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