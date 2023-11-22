Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Москве и области

В декабре в Москве и Московской области снежный покров будет сформирован, температуры ожидаются –2…–7 градусов. Об этом 22 ноября «Известиям» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Учитывая, что в декабре снегопады будут частым явлением, то снежный покров будет расти. Несмотря на то что снег будет выпадать свежий, казалось бы, сугробы должны дать существенный прирост, но под собственным весом немножко будут проседать, и где-то в пределах от 15 до 25 см высота снежного покрова составит», — сказал он.

В декабре преобладающими станут температуры от –2…–7, возможны периоды с около нулевыми температурами, то есть кратковременные оттепели, но их продолжительность будет небольшая, соответственно снег не растает, сказал Ильин.

«Уже ближе к Новому году, где-то в последней пятидневке декабря, возможны некоторые оттепели с температурами около нуля и слабым плюсом. 31 декабря температура снова перейдет на минус, в дневные часы где-то от –1...–5 градусов, ночью 1 января тоже небольшие морозы от –2...–7 градусов», — заключил синоптик.

22 ноября «Известия» писали, что ученые Южного федерального университета придумали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов. Она включает в себя набор из нескольких моторов размером не больше спичечного коробка, которые устанавливают на небольшой карниз из металла, прикрепленный по периметру кровли, а также радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии. Включать устройство можно всего на 1–1,5 часа, когда погода располагает к появлению сосулек.