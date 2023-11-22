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В РФ разработали вибрационную систему для борьбы с сосульками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ученые Южного федерального университета придумали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов. Она включает в себя набор из нескольких моторов размером не больше спичечного коробка, которые устанавливают на небольшой карниз из металла, прикрепленный по периметру кровли, а также радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии. Включать устройство можно всего на 1–1,5 часа, когда погода располагает к появлению сосулек.

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«После нескольких неприятных случаев, когда сосульки падали на людей даже в нашем университете, я подумал, что эту проблему можно решить. Для этого нужно сделать небольшой дополнительный карниз, который легко заставить вибрировать с помощью моторов. Сосульки обычно образуются, когда вода начинает стекать с крыши и накапливаться в одном месте. Система препятствует этому», — рассказал главный научный сотрудник международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Камал Абдулвахидов.

Вибрацию вызывают моторы со смещенным валом, которые прикрепляют к дополнительному козырьку, сделанному из тонкого металла. Они крепятся на расстоянии 1 м друг от друга. При необходимости устройства можно оборудовать датчиками температуры и влажности, тогда она будет включаться и выключаться в соответствии с заданными параметрами.

Сегодня для борьбы с образованием сосулек используют нагревательные системы. Однако они слишком энергоемкие, поэтому пользоваться их использование требует больших затрат. Система, предложенная специалистами из Ростова-на-Дону, гораздо экономичнее. Например, 10 моторов используют всего 0,003 кВт·ч. Это меньше, чем нужно для работы обычной лампочки.

По словам создателей, такую систему можно установить на любую крышу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Малой кровлей: с сосульками на крышах будут бороться с помощью вибрации

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