Собянин призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Всю ночь в Москве будет идти снег, особенно интенсивными осадки будут ранним утром. Об этом 26 ноября жителей столицы предупредил мэр города Сергей Собянин.

«Прирост снежного покрова к утру — 16 см. Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 см снега», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр также добавил, что местами пройдет ледяной дождь, а температура будет колебаться от минусовой до плюсовой, в результате может образоваться сильный гололед.

Собянин уточнил, что городские службы работают в усиленном режиме. Он также призвал москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и льда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столичный регион 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с. Он уточнил, что снегопад экстремально усилится в ночь на понедельник и утром.