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Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Движение на дорогах Москвы осложнено. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил столичный департамент транспорта.

Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики.

«Коммунальные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

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Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Накануне, 26 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всю ночь в столице будет идти снег, особенно интенсивными осадки будут ранним утром. Он отметил, что ожидается сильный гололед. Собянин уточнил, что городские службы работают в усиленном режиме.

В этот же день Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и льда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

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