Постпенсионный возраст: в России вырос срок эксплуатации личных авто

В 2023-м средний возраст автомобиля в России вырос и составил 12–15 лет, подсчитали аналитики. Устаревание автопарка России подтвердили и представители станций технического обслуживания. Стремительное старение автомобилей происходит из-за дефицита иномарок и роста цен, полагают эксперты. Они прогнозируют, что повышение возраста транспортных средств увеличит уровень аварийности из-за технических неисправностей, который в течение многих лет был крайне низким.

Сколько служит автомобиль

Средний возраст автомобилей россиян достиг 12 лет и четырех месяцев — это почти на полтора года больше, чем в 2022 году, подсчитали аналитики агентства Gruzdev-Analyze. При этом, по оценкам агентства «Автостат», ситуация с состоянием автопарка может быть еще плачевнее — средний возраст автомобиля в РФ в 2023 году достиг почти 15 лет.

— Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже, — рассказал «Известиям» глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев. По его данным, в 2022 году число машин в России сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в этом — на 395 тыс.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В России нормативный срок эксплуатации автомобиля — 10 лет. Но чаще всего производители сами устанавливают норму эксплуатации, например у Hyundai и Kia она составляет шесть лет. Но утилизировать машины через такой срок не принято. Поэтому на крупных площадках можно встретить автомобили возрастом 15–20 лет и пробегом на уровне 300–400 тыс. км.

С выводами аналитиков о старении автопарка согласились и в крупной сети СТО Fit Service (объединяет более 300 сервисов). Так, в 2023 году средний возраст автомобиля, который приезжает на обслуживание, составляет 12,4 года, хотя еще годом ранее — 11,2 года.

— Чем старше машины в парке, тем больше ремонтов осуществляется, — рассказала «Известиям» директор сети Татьяна Овчинникова. — Сейчас мы видим, что клиент становится бережливей, стремится продлить жизнь своего авто, поскольку не знает, на что он сможет заменить машину завтра.

К чему ведет старение автопарка

По итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах начали расти. Всего произошло 96,8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что почти на 5% больше, чем в 2022-м, следует из официальной статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подавляющее большинство ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Доля же ДТП из-за технических неисправностей транспортного средства либо условий, при которых запрещена их эксплуатация, традиционно имеет невысокий уровень. По данным научного центра МВД, этот показатель составляет 3,8% от общего количества.

«За девять месяцев зарегистрировано 3,7 тыс. таких ДТП, в которых погибли 575 и ранены 5,1 тыс. человек, — говорится в исследовании. — Такие происшествия характеризуются достаточно высоким показателем тяжести последствий. В 128 ДТП техническая неисправность стала непосредственной причиной происшествия. В этих ДТП погибли 28 и ранены 185 человек».

Несмотря на низкие показатели аварийности из-за технических неисправностей, старение автомобильного парка может ухудшить ситуацию на дорогах, полагают эксперты.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер

— Если в 2014 году средний возврат легкового автомобиля составлял 10,8 года, то сейчас может быть уже и больше 15, — отметил «Известиям» член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. — Число ДТП из-за неисправных машин уже давно держится на уровне 2–3% от общего количества аварий, так что пока возраст машин на состоянии аварийности не сказался: автовладельцы всё же стараются следить за своими машинами и вовремя их ремонтировать. Но в перспективе старение автопарка может стать серьезной проблемой с точки зрения аварийности.

Увеличение срока эксплуатации транспорта всегда говорит о кризисе в отрасли, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Люди бережнее относятся к своим автомобилям, потому что не на что менять. Высокие процентные ставки на кредиты и большие цены просто вынуждают россиян держаться за старье, — рассказал он «Известиям». — Чем старше машина, тем чаще она ломается и требует большего ухода. Опять же остается проблема с некоторыми запчастями, обслуживание подорожало, поэтому некоторые водители начинают экономить и на этом.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как сообщали «Известия», к концу весны 2023 года из-за дефицита автомобилей средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза. Так, «Известиям» не удалось найти в продаже новую иномарку некогда доступной модели дешевле 1 млн рублей. А в маркетплейсе Fresh Auto сообщили, что, например, Kia Rio в базовой комплектации обойдется уже в 1,5 млн рублей, хотя еще в 2021 году этот автомобиль оценивался в 910 тыс.

Виктор Кондрашин подчеркнул, что обольщаться низкой аварийностью из-за технических неисправностей не стоит. Старых машин на дорогах будет становиться всё больше, и количество ДТП из-за сломанных тормозных колодок или других неисправностей уже в следующем году может резко вырасти.