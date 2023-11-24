Китайская, народная: параллельный импорт авто меняется официальным

Автомобили, поставлявшиеся по параллельному импорту, теперь приходят в РФ официально. Если ранее речь шла о премиум-марках, то теперь очередь дошла и до массового сегмента. Российские дилеры начали подписывать контракты с китайской маркой FAW на поставки автомобилей Jetta. Эта марка создана в Китае концерном VW, и под ее непривычным шильдиком продают аналоги VW Polo, Skoda Rapid и Skoda Karoq. Есть ли у китайских машин шанс прописаться на российском заводе и повторить успех европейских бестселлеров, выясняли «Известия».

Говорим FAW, подразумеваем Jetta

Дилер «АвтоCпецЦентра» сообщил о подписании контракта с китайским автопроизводителем FAW, который подразумевает не только продажи машин марки FAW, но и Jetta. Ранее компания заявила о решении закрыть направление параллельного импорта.

Jetta VA3 Фото: Jetta

Название популярной модели Volkswagen стало именем отдельного бренда в 2019 году, когда на автосалоне в Чэнду показали первые модели — седан VA3, кроссовер VS5 и его удлиненный вариант VS7. Подробности раскрыли уже на Шанхайском автосалоне. Машины были построены на узлах и агрегатах VW и отличались скромным оснащением и бюджетной отделкой интерьера. Производством занялось совместное предприятие VW и FAW в том же Чэнду. Ставка на отдельный бренд сыграла — уже в 2020-м продажи в КНР превысили 200 тыс. и росли вплоть до прошлого года, когда произошло заметное падение до 146 тыс. штук. В настоящее время VW планирует добавить в линейку популярные в Китае электромобили, для чего собирается приобрести стартап Leapmotor.

Знакомые и чужие

В рейтинге China Automobile Quality Network за прошлый год Jetta стала одной из самых надежных марок, разделив второе место с GAC Mitsubishi и Volvo. Первое место в этом рейтинге заняла продукция Dongfeng Honda, а аутсайдерами стали Jetour и BAIC.

Седан VA3 — прямой родственник VW Polo и Skoda Rapid, до прошлого года выпускавшихся в России. Фары у него точно такие же, что и у Polo. Есть и отличия: «китаец» чуть крупнее (4501 мм), больше у него и расстояние между осями (2604 мм). Под капотом неизвестный у нас атмосферный мотор объемом 1,5 л ( 111 л. с. и 145 Нм). Трансмиссии знакомы по «Поло» и «Рапиду» — пятиступенчатая «механика» и шестиступенчатый «автомат».

Jetta VS5 Фото: Jetta

Кроссовер Jetta VS5 близок к Skoda Karoq, у него такая же колесная база (2630 мм), но многие кузовные детали другие. Под капотом известный в России турбомотор 1,4 (150 л. с. и 250 Нм) в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний, хотя уже в начальных комплектациях у кроссовера многорычажная задняя подвеска. VS7 — тот же VS5, но с увеличенной колесной базой, удлиненным задним свесом и немного иным дизайном.

Сколько стоит

В Россию Jetta ввозили параллельным импортом, но машины стоили недешево и продажи оказались невелики. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подсчитали: чтобы привезти седан VA3 в Россию, за таможенное оформление, утильсбор, НДС, СБКТС и установку ЭРА-ГЛОНАСС придется заплатить 730 тыс. рублей, а за доставку — еще 240 тыс. При этом автомобиль в пересчете на рубли стоит в КНР около 900 тыс., а учитывая все платежи и дилерскую маржу, его ценник в РФ вырастает до двух с лишним миллионов рублей.

Jetta VS7 Фото: Jetta

По словам генерального директора «АвтоCпецЦентр Север» Заура Цохолова, стоимость автомобилей начинается от 1,8 млн рублей. Дополнительно в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что на машины распространяется гарантия два года или 100 тыс. км.

«Радоваться любым моделям»

— Jetta, на мой взгляд, является тем же самым, что представляет из себя иранская Saipa — дорогие копии VW Polo и Kia Rio. Ни по качеству сборки, ни по функциональности и комфорту она не соответствует своей цене. Но мы живем в новой реальности, где массовый сегмент стоит не меньше 1,5 млн рублей, — считает автомобильный эксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

По его словам, сейчас сложно говорить о перспективах того или иного автомобильного бренда в России, так как уровень продаж невысокий. В то же время уход европейских концернов привел к опустошению рынка и приходится радоваться любым моделям.

Фото: Jetta

— Это первая ласточка — европейская марка, пусть и кружным путем, но всё же возвращается в Россию. Здорово, что появляется относительно недорогой седан, поставляемый официально, с гарантией и обслуживанием. Будет востребован и частными покупателями, и юрлицами, — отметил автоэксперт и партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Возвращение в Калугу

Автомобили марки Jetta могут снискать популярность в такси и каршеринге, если импортер сможет установить цены, как у китайских автомобилей Kaiyi и BAIC, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Машина всем известная, ремонтопригодная, запчасти на нее худо-бедно есть, во всяком случае, на VW и Skoda была куча китайских аналогов, — отметил эксперт.

По его словам, перспективы Jetta могли бы быть лучше, если бы машины локализовали в России. Например, на бывшем заводе VW в Калуге, который сейчас принадлежит компании AGR Automotive Group, возникшей из бывшего представительства Volkswagen.

Фото: Jetta

— Стратегически, учитывая, сколько у нас было локальных поставщиков для VW и Skoda на тот же калужский завод, самое логичное для AGR — заниматься только этим проектом. Это было бы выгодно. Скорее всего, они бы даже санкции обошли: бренд другой, это совместное предприятие и юрлицо новые. Потому что конкурировать по цене с нынешними китайскими автомобилями Jetta будет сложно, — отметил эксперт. Он оговорился, что не знает, были ли попытки договориться о сборке Jetta в России.

«Известия» обратились за разъяснениями в представительство FAW, AGR и в «Авилон», которому принадлежит бывший импортер VW, но ответа на момент выхода материала не получили.