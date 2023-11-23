Померились исками: дилеры подают в суд на ушедших автопроизводителей

Российские дилеры Renault начали требовать миллионные компенсации от французской компании Renault. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) не исключают, что иски могут быть поданы и против других автопроизводителей, ушедших из нашей страны. Есть ли шанс, что Renault начнет платить, и может ли это отразиться на автовладельцах, выясняли «Известия».

«Ситуация некрасивая»

Дилеры РТДС и «БН-Моторс» подали иски в арбитражные суды на головную компанию Renault. Сумму претензий из-за ухода французской марки с российского рынка они оценили в 527 млн и 226 млн рублей соответственно.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Весной 2022 года Renault буквально в течение двух дней объявила, что уходит с российского рынка. Нас поставили перед фактом, что теперь за запасные части отвечает АвтоВАЗ, за продленную гарантию — «Москвич». Никаких вопросов с дилерами не обсуждалось, всё произошедшее стало для нас неожиданностью и было сделано в нарушение всех правил бизнес-этики. Opel, когда уходил, компенсировал дилерам претензии, Renault абсолютно ничего не компенсировала. Это всё равно что вы живете 30 лет в семье, а потом жена говорит: всё, я ушла. И просто исчезает. Ситуация некрасивая не только по отношению к дилерам, но и клиентам. Перед своим уходом Renault задрала цены на автомобили, из-за чего многие возмущались, — рассказал «Известиям» вице-президент РоАД и владелец РТДС Андрей Петренко.

Подсчитали потери

Он отметил, что российская ассоциация дилеров Renault сначала пыталась вести переговоры с европейским офисом компании при помощи юристов.

— В течение последних 20 лет Renault оценивала [претензии] по своей методике. Мы взяли эту методику и на ее основе рассчитали наши претензии, которые в среднем составили 150 млн рублей на один дилерский центр. Туда включены потери, которые мы получили в результате вложения в дилерские центры и потери от упущенной выгоды в результате повышения стоимости автомобилей. После этого начались коммуникации с Renault через наших уполномоченных юристов, были посланы претензии, они составили порядка 14 млрд рублей , — отметил Андрей Петренко.

Французы затягивали переговоры и отмалчивались, в итоге дилеры были вынуждены идти в суд. Петренко отметил, что «Москвич» и АвтоВАЗ были отдельно извещены, что иски не направлены против них, а против головной компании Renault. Он выразил надежду, что иски подадут и другие дилеры. При этом он признал, что подобные судебные тяжбы — долгий процесс, который займет не месяц и не год.

Надежда на возвращение

— Сложные времена проходят. Мы понимаем, что Renault не просто так оставила себе опцион для возвращения. Наш рынок очень привлекательный для всех, как мы видим сейчас на примере китайских брендов. Нас устроит такой вариант: у нас будет судебное решение на момент, когда Renault тем или иным образом решит вернуться в Россию, — отметил Петренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он также добавил, что в любом случае судебные дела против транснациональной компании влияют на стоимость ее акций. «Известия» направили запрос в глобальную пресс-службу Renault, но ответа на момент публикации материала не получили.

Еще одна причина обращения в суд, по словам Петренко, — создание прецедента, чтобы дилеры отстаивали свои интересы, исходя из юридической практики, а не решали вопросы с автопроизводителями кулуарно. В РоАД в разговоре с «Известиями» также не исключили, что подобные иски могут быть поданы и к другим автомобильным компаниям, покинувшим российский рынок.

Сервис по-французски

Что касается обслуживания автомобилей марки Renault в России, то в дилерском сообществе и в АвтоВАЗе заявляют, что проблем ни с сервисом, ни с запчастями нет. По словам владельца РТДС, решается проблема и с продленной гарантией на машины французской марки.

В то же время поспешный уход Renault доставил сложностей не только дилерам, но и новым владельцам московского завода компании.

— Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу. Зато после их ухода остались долги по зарплате за 2021 год, которые были выплачены сразу, как только правительство Москвы стало собственником «Москвича», — рассказали «Известиям» в пресс-службе МАЗ «Москвич».

Есть ли шансы на успех в суде

Дилеры Renault максимально организованы, их ассоциация — одна из самых сильных, подчеркивает автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом перспективы исков он оценивает невысоко.

— Иск российской компании в зарубежном суде проходит очень сложно. Даже если представить, что иск выигран, непонятно, как перечислять деньги в нынешних условиях санкций. О возможности возвращения Renault говорить преждевременно, — считает Моржаретто.

Если с перспективой удовлетворения требований дилеров всё относительно просто, то вопрос исполнения судебного решения несколько сложнее, считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Демонтированные логотипы автомобильной компании Renault Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Учитывая, что ответчик является иностранной компанией, исполнение будущего судебного решения должно производиться в государстве инкорпорации ответчика, то есть там, где он фактически учрежден. При этом в текущих условиях для российской компании получить доступ к правосудию в недружественной юрисдикции может быть затруднительно, на что неоднократно обращал внимание и Верховный суд, — отметил Кузнецов.

У РТДС есть все шансы добиться успеха и удовлетворения заявленных исковых требований хотя бы частично, считает партнер компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь. Несмотря на то что ранее в контексте ухудшения экономической ситуации в 2014–2015 годах суд согласился, что одностороннее расторжение договоров General Motors с дилерами, обусловленное экономическими причинами, было разумным и обоснованным.

По словам эксперта, Renault не сможет доказать обоснованность отказа от договора, ссылаясь на введение внешнеэкономических санкций, финансовый кризис и изменение курса иностранной валюты.

Судебные разбирательства не станут препонами к возможному возвращению Renault на российский рынок, уверен Казусь: потенциальная прибыль от сотрудничества с автодилерами многократно превысит суммарную величину исковых требований.