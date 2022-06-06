Бывший завод Renault в Москве переименовали в «Москвич»

Бывший российский завод по производству автомобилей французского концерна Renault, перешедший под управление Москвы, получил новое название «Московский автомобильный завод «Москвич». Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения в реестре, отразившие переименование завода, были внесены 3 июня. В этот же день состоялась официальная смена руководителя — Ян Птачек из концерна Renault передал управление Дмитрию Пронину, пришедшему на должность начальника завода с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».