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Бывший завод Renault в Москве переименовали в «Москвич»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Бывший российский завод по производству автомобилей французского концерна Renault, перешедший под управление Москвы, получил новое название «Московский автомобильный завод «Москвич». Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Изменения в реестре, отразившие переименование завода, были внесены 3 июня. В этот же день состоялась официальная смена руководителя — Ян Птачек из концерна Renault передал управление Дмитрию Пронину, пришедшему на должность начальника завода с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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