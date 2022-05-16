Директором автозавода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин

Директором возрожденного в Москве автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин. Об этом 16 мая сообщил столичный департамент транспорта.

Отмечается, что Пронин до этого в течение 10 лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе столицы и имел опыт работы в автомобильной отрасли.

«Правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто «Москвич», а до последнего времени — машины «Рено», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте и имеет большую историю. Собянин напомнил, что почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с его конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск автомобилей Logan, Duster и Sandero.

В тот же день Минпромторг заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Как уточнили в ведомстве, производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места.

Отмечается, что в рамках существующих лицензий на заводе продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, а АвтоВАЗ займется обслуживанием автомобилей Renault на российском рынке.

Как считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, возрождение производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» на платформе французской автомобилестроительной корпорации Renault претендует на значимое событие в российском автопроме.