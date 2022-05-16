Экономист оценил идею по возрождению производства «Москвичей» на заводе Renault

Возрождение производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» на платформе французской автомобилестроительной корпорации Renault в Москве претендует на значимое событие в российском автопроме. Об этом рассказал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в понедельник, 16 мая.

Ранее в этот же день Минпромторг заявил, что российские активы Renault перейдут в государственную собственность. Производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, АвтоВАЗ будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный завод Renault начнет производство автомобилей «Москвич». Главным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. Вместе с КамАЗом и Минпромторгом мэрия города работает над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.

Гойхман также отметил, что на передаваемых в собственность государства мощностях завода не будут производиться автомобили на платформе Renault, речь идет о выпуске других, российских, марок.

«В существующей ситуации передача автостроительных активов Renault российским структурам — позитивный момент. Это вносит определенность в вопросы дальнейшего функционирования производств. Позитив в том, что они во многом сохраняются, и это уже совсем немало. Остаются рабочие места в выпуске достаточно востребованной техники. На рынок будут поступать новые автомобили отечественной сборки, то есть в какой-то мере заполняться образовавшиеся ниши потребительского спроса», — рассказал экономист.

Он напомнил, что Renault оценил российские активы почти в €2,2 млрд, они передаются по условной цене в 1 рубль. Гойхман считает логичным то, что в такой ситуации речь не должна идти о безвозвратной бесплатной национализации, так как ни та, ни другая сторона не сжигают мосты.

«Французский концерн имеет право получить назад свои активы в течение шести лет. Его место на рынке остается потенциально за ним. При этом в случае дополнительных инвестиций с российской стороны они должны быть компенсированы при возврате Renault», — сказал он.

По его словам, за автозаводе ВАЗ останется линейка машин LADA, в том числе Niva, Granta. Возможно, восстановится выпуск Priora. Но более поздние модели, выпускавшиеся на заводе концерном Renault, вероятно, не будут собираться, допустил специалист.

«На московском заводе вместо машин марки Renault возрождается бренд «Москвич», но на более современной технологической базе в партнерстве с КамАЗом. Оно, как предполагается, будет способствовать модернизации модельного ряда «Москвичей». Такова эволюция — сделав большой «круг» в ней, завод призван возродиться как крупное отечественное предприятие с давними традициями, с преемственностью. Пока сложно сказать, насколько успешной окажется эта его новая жизнь, будет ли востребован возрожденный бренд», — отметил Гойхман.

Он посетовал, что качество автомашин может пострадать, а стоимость относительно повыситься.

Сервисное обслуживание автомобилей, включая Renault, будет продолжаться, а часть компонентов — поставляться из третьих стран за счет параллельного импорта, добавил он.

«Необходимые для этого запчасти, материалы, комплектующие, очевидно, будут производиться на передаваемых заводах в пределах технологических возможностей и мощностей. Но, вероятно, значительная часть требуемых компонентов станет поставляться из третьих стран за счет параллельного импорта. Это вынужденная мера для обеспечения сервиса ранее проданных машин и новых, завозимых, в частности, тем же параллельным импортом. Вероятно, стоимость данных поставок будет выше из-за усложнения логистики, участия дополнительных звеньев», — рассказал экономист.

В любом случае и производство на заводах, и ввоз с дополнительными логистическими схемами — лучше, чем гипотетическая ситуация с отсутствием данных машин и запчастей на рынке и простаивающими заводами, заключил он.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте в Москве и имеет большую историю. Почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с его конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

В конце февраля на Renault в столице ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в России.