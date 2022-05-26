В Renault сравнили затраты на уход и возвращение в Россию

Возвращение французского автопроизводителя Renault в РФ и возобновление производства в стране будут стоить компании столько же, сколько и уход из России. Об этом сообщил на общем ежегодном собрании акционеров 25 мая гендиректор и президент автомобилестроительной корпорации Жан-Доминик Сенар.

«Мы хотели уйти из России таким образом, чтобы иметь возможность вернуться и возобновить производство, в случае если ситуация изменится. Что касается возможного возвращения, то оно будет стоить нам столько же, сколько стоил наш уход, что совсем не так много», — сказал он.

Сенар отметил, что в компании продолжат следить за ситуацией.

Ранее, 16 мая, Минпромторг России заявил, что российские активы Renault перейдут в государственную собственность. В ведомстве уточнили, что производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места. В этот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».