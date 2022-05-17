Названы основные условия сделки с Renault по «АвтоВАЗу»

«АвтоВАЗ» продолжит выпуск автомобилей на платформе, которая разрабатывалась Renault совместно с российским производителем. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 17 мая.

«Основным условием является то, что компания Renault будет прикладывать максимально усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами «АвтоВАЗа», — сказал он журналистам.

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».