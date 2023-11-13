Складская движимость: дилеры не могут избавиться от авто ушедших брендов

Отечественные дилеры не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из России европейских и корейских брендов, выяснили «Известия». Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan. Главная причина того, что машины «залежались», — они стоят гораздо дороже, чем в начале 2022 года, считают эксперты. Более того, из-за долгого нахождения на складе машинам может потребоваться полноценное техническое обслуживание, возможно — замена тормозных дисков и колодок, а это дополнительные расходы.

Есть машина

На официальном сайте корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. Та же ситуация и у Volkswagen — на складах у дилеров мертвым грузом стоят 14 автомобилей Taos и Tiguan в разных комплектациях. А на сайте чешской компании Skoda висит яркий баннер, буквально кричащий о продаже последней партии Kodiaq и Karoq.

Но по нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков — стоимость машин существенно выросла. Kia Cerato в единственной доступной комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя на момент выхода оценивалась в 1,6 млн, а Seltos — 2,3 млн рублей за самый простой набор функций. В начале 2022 года он обошелся бы в 1,8 млн.

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— Оставшиеся автомобили данных моделей продаются дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей китайских производителей, и стоят уже весьма приличных денег, — рассказал «Известиям» директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров.

Сейчас эти машины стали неликвидным товаром, заявил независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев.

— Если остатки относительно доступных модели вроде Hyundai Solaris или VW Polo были раскуплены достаточно быстро, то более дорогие модели остались невостребованными, — рассказал он «Известиям». — Зачем человеку покупать за 3–4 млн рублей автомобиль, на который фактически нет гарантии и поддержки поставки запчастей?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Эксперт добавил, что за такую цену можно приобрести новую китайскую марку, которая ничем не уступает европейским и корейским моделям. Например, новая Geely Coolray в комплектации Flagship стоит 2,1 млн рублей, а недавно представленный на отечественном рынке седан Emgrand — 2 млн. При этом на них распространяется гарантия, для них есть детали.

Стоимость Volkswagen Taos, оставшихся у дилеров, начинается от 2,9 млн рублей, а нового кроссовера Chery Tiggo 4 Pro — от 1,9 млн рублей. «Залежавшийся» Volkswagen Tiguan в самой простой комплектации стоит от 3,9 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro — 2,9 млн рублей. А это автомобили одного класса.

Фото: TASS/Zuma/Petr Mlch

До 2022 года такие марки, как Kia, Volkswagen и Skoda, попадали в топ-10 продаж за счет невысокой стоимости и экономичного обслуживания. Особенно они были популярны среди агрегаторов такси и каршеринга. Но после ухода автоконцернов из России цены на иномарки стали расти. По данным Росстата, за 2022 год новые машины подорожали на 40%. А с начала 2023 года они прибавили в стоимости еще 27%, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

Ситуацию на автомобильном рынке должен был исправить механизм параллельного импорта, но, как ранее писали «Известия», из-за усложнившейся логистики дилерам стало невыгодно ввозить машины массового сегмента. Поэтому рынок переключился на марки из КНР. Сейчас в России представлено более 20 брендов из Китая.

Будут ли скидки на иномарки

Остатки автомобилей на складах приносят убытки дилерам, напомнил Сергей Бургазлиев. По факту это замороженные деньги.

— Это десятки, а то и сотни миллионов рублей, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, эти автомобили занимают места на складах, тем самым ограничивая возможности дилера по запасам более ликвидных моделей. Оптимальный вариант — сделать на «зависшие» модели спецпредложение и постараться максимально оперативно продать их, пусть даже в минус. В противном случае такие машины окончательно превратятся в «недвижимость».

Но дилеры не спешат делать большие скидки на «залежалый» товар. Небольшие стоки автомобилей не приносят видимого ущерба, а делать скидки в полцены нецелесообразно, отметил Илья Петров.

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— При должной организации процесса хранения урона практически нет. Аккумуляторы подзаряжаются по графику для той или иной модели и производителя, — считает представитель «Авилона». — Если автомобиль простоял около года, то производятся обязательная замена масла перед продажей и дополнительная проверка и подготовка перед выдачей.

У мастера-приемщика техцентра «Вешняки Авто» Сергея Шабунина иное мнение: простой автомобиля, особенно под открытым небом, может привести к серьезным поломкам.

— В первую очередь у автомобилей, долго стоящих под открытом небом, ржавеют тормозные диски. А если у машины еще и ручник был затянут, то ее можно будет сдвинуть с места только автокраном, так как колодки гарантированно прикипели к дискам, — рассказал он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Бочаров Денис

Поэтому перед эксплуатацией такого автомобиля обязательно надо будет проверить состояние тормозов. И, скорее всего, придется менять тормозные диски и колодки. Кроме того, следует провести техническое обслуживание с обязательной заменой моторного масла и фильтров, а также с тщательным контролем состояния всех технических жидкостей.

Эксперты сходятся во мнении, что по тем ценам, по которым сейчас продаются остатки корейских и европейских автомобилей, покупать их никто не будет. Особенно в условиях, когда есть более дешевые, но навороченные модели из Китая.