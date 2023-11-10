Сложение и вычитание: что будет с продажей автомобилей в 2024 году

Национальное агентство промышленной информации подготовило три сценария развития автомобильного рынка в следующем году. Даже при самом неблагоприятном развитии событий в 2024 году может быть продано более 1 млн новых машин. Очень многое будет зависеть от объемов поддержки отрасли со стороны государства, уровня ставок по кредитам, а также от общей экономической ситуации в стране и санкционного давления, отмечают эксперты. В перспективах российского авторынка разбирались «Известия».

Три варианта

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) опубликовало прогноз развития автомобильного рынка и продаж новых автомобилей в следующем году. Эксперты НАПИ рассматривают три возможных сценария развития событий.

Базовый прогноз предполагает сохранение санкций в отношении нашей страны на нынешнем уровне. Помимо этого, предполагается незначительное сокращение доли китайских автомобильных брендов на рынке и снижение объемов машин, поставляемых по параллельному импорту, из-за роста размера утилизационного сбора, а также возможного «введения других защитных мер, стимулирующих развитие внутреннего производства». В этом сценарии прогнозируется также сохранение объемов финансирования программ господдержки автомобильного рынка (льготный лизинг, льготный автокредит и т.д.) на уровне нынешнего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Базовый вариант исходит из снижения ключевой ставки ЦБ во втором полугодии до 7–8% , что будет способствовать росту числа выданных автокредитов. При этом «макроэкономическая ситуация в стране останется нестабильной. ВВП вырастет незначительно, на 1,5% по сравнению с уровнем 2023 года, инфляция составит 5,1%». Согласно такому варианту развития авторынка, в следующем году в России будет продано 1,12 млн новых автомобилей.

Оптимистичный сценарий также предусматривает сохранение санкций на нижнем уровне, но при этом доля «китайцев» на рынке меняться не будет. Одновременно с этим останутся на нынешнем уровне и объемы параллельного импорта. При этом предполагается, что ключевая ставка ЦБ снизится до 6–7%, а объемы господдержки рынка увеличатся по сравнению с нынешним годом. Что касается макроэкономических показателей, то этот вариант развития авторынка подразумевает рос ВВП на 1,8%, а инфляцию на уровне 4,5%. При таких условиях продажи новых машин в следующем году могут достигнуть отметки в 1,24 млн штук, прогнозируют в НАПИ.

Пессимистичный вариант развития событий подразумевает усиление санкционного давления, снижение объемов параллельного импорта автомобилей и сокращение мер господдержки. Однако и в этом случае эксперты НАПИ исходят из ожиданий снижения ключевой ставки до 8–9%. Наиболее неблагоприятный сценарий отталкивается от прогнозируемого роста ВВП на 1,1% и инфляции на уровне 6,5%. В этом случае продажи новых машин составят 1,03 млн штук.

Всего не учесть

Представленные сценарии развития автомобильного рынка составлены исходя из возможных вариантов развития событий в экономике в целом, рассказала «Известиям» генеральный директор агентства НАПИ Татьяна Арабаджи. Она подчеркнула, что в их основе лежат параметры, которые поддаются анализу и которые можно спрогнозировать и подсчитать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Очевидно, что на продажах в следующем году будет сказываться общая экономическая ситуация и уровень цен на автомобили. Однако есть параметры, которые трудно учесть в прогнозах. Например, крайне сложно подсчитать потенциальное желание покупателей приобрести новую машину — поэтому этот фактор не отражен ни в одном из сценариев. Между тем он может оказать существенное влияние на спрос и объем продаж новых автомобилей в следующем году, — отметила гендиректор НАПИ.

Большого роста не предвидится

Исходя их нынешней ситуации на автомобильном рынке, рассчитывать на значительное увеличение продаж новых машин в следующем году не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты . По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, скорее всего, объем проданных автомобилей останется на уровне этого года. Он считает наиболее реальным уровень продаж между базовым и пессимистичным сценариями НАПИ.

— На мой взгляд, в 2024 году речь может идти приблизительно о 1,1–1,15 млн новых машин. Однако очень многое будет зависеть от общей внешнеполитической и макроэкономической ситуации, а также политики государства в экономике в целом и на автомобильном рынке в частности, — отметил он.

По мнению эксперта, ключевая ставка в следующем году всё же будет снижена, что позитивно отразится на ставках по автокредитам. Это будет способствовать повышению интереса потенциальных покупателей, подчеркнул он. При этом с учетом повышенных ставок утильсбора, а также введения новых правил его уплаты для импортеров-физлиц количество машин, поставляемых по параллельному импорту, в следующем году будет снижаться, прогнозирует Бургазлиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Высокая ключевая ставка является одним из серьезных факторов, тормозящих авторынок, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, из-за этого сейчас ставки по автокредитам доходят до 23–25%.

— С учетом того, что значительная часть новых машин приобретается с привлечением заемных средств, столь высокая стоимость ссуд негативно сказывается на продажах. Эффект заметен уже сейчас — темпы роста числа проданных автомобилей замедлились. Если Центробанк в следующем году всё же снизит ключевую ставку хотя бы до 10–11%, ставки по автокредитам снизятся до более-менее приемлемых 15–16%. Авторынок от этого только выиграет, — считает он. По его мнению, в 2024 году в нашей стране будет продано примерно 1,1 млн новых машин.

На таком же уровне оценивает объем автомобильного рынка и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Значительного роста по сравнению с нынешнем годом ждать не стоит, считает он. Более этого, эксперт не исключает даже небольшого сокращения числа проданных автомобилей.