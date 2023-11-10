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Сложение и вычитание: что будет с продажей автомобилей в 2024 году

По какому пути пойдет российский авторынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Национальное агентство промышленной информации подготовило три сценария развития автомобильного рынка в следующем году. Даже при самом неблагоприятном развитии событий в 2024 году может быть продано более 1 млн новых машин. Очень многое будет зависеть от объемов поддержки отрасли со стороны государства, уровня ставок по кредитам, а также от общей экономической ситуации в стране и санкционного давления, отмечают эксперты. В перспективах российского авторынка разбирались «Известия».

Три варианта

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) опубликовало прогноз развития автомобильного рынка и продаж новых автомобилей в следующем году. Эксперты НАПИ рассматривают три возможных сценария развития событий.

Базовый прогноз предполагает сохранение санкций в отношении нашей страны на нынешнем уровне. Помимо этого, предполагается незначительное сокращение доли китайских автомобильных брендов на рынке и снижение объемов машин, поставляемых по параллельному импорту, из-за роста размера утилизационного сбора, а также возможного «введения других защитных мер, стимулирующих развитие внутреннего производства». В этом сценарии прогнозируется также сохранение объемов финансирования программ господдержки автомобильного рынка (льготный лизинг, льготный автокредит и т.д.) на уровне нынешнего года.

кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Базовый вариант исходит из снижения ключевой ставки ЦБ во втором полугодии до 7–8%, что будет способствовать росту числа выданных автокредитов. При этом «макроэкономическая ситуация в стране останется нестабильной. ВВП вырастет незначительно, на 1,5% по сравнению с уровнем 2023 года, инфляция составит 5,1%». Согласно такому варианту развития авторынка, в следующем году в России будет продано 1,12 млн новых автомобилей.

Оптимистичный сценарий также предусматривает сохранение санкций на нижнем уровне, но при этом доля «китайцев» на рынке меняться не будет. Одновременно с этим останутся на нынешнем уровне и объемы параллельного импорта. При этом предполагается, что ключевая ставка ЦБ снизится до 6–7%, а объемы господдержки рынка увеличатся по сравнению с нынешним годом. Что касается макроэкономических показателей, то этот вариант развития авторынка подразумевает рос ВВП на 1,8%, а инфляцию на уровне 4,5%. При таких условиях продажи новых машин в следующем году могут достигнуть отметки в 1,24 млн штук, прогнозируют в НАПИ.

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Пессимистичный вариант развития событий подразумевает усиление санкционного давления, снижение объемов параллельного импорта автомобилей и сокращение мер господдержки. Однако и в этом случае эксперты НАПИ исходят из ожиданий снижения ключевой ставки до 8–9%. Наиболее неблагоприятный сценарий отталкивается от прогнозируемого роста ВВП на 1,1% и инфляции на уровне 6,5%. В этом случае продажи новых машин составят 1,03 млн штук.

Всего не учесть

Представленные сценарии развития автомобильного рынка составлены исходя из возможных вариантов развития событий в экономике в целом, рассказала «Известиям» генеральный директор агентства НАПИ Татьяна Арабаджи. Она подчеркнула, что в их основе лежат параметры, которые поддаются анализу и которые можно спрогнозировать и подсчитать.

производство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Очевидно, что на продажах в следующем году будет сказываться общая экономическая ситуация и уровень цен на автомобили. Однако есть параметры, которые трудно учесть в прогнозах. Например, крайне сложно подсчитать потенциальное желание покупателей приобрести новую машину — поэтому этот фактор не отражен ни в одном из сценариев. Между тем он может оказать существенное влияние на спрос и объем продаж новых автомобилей в следующем году, — отметила гендиректор НАПИ.

Большого роста не предвидится

Исходя их нынешней ситуации на автомобильном рынке, рассчитывать на значительное увеличение продаж новых машин в следующем году не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, скорее всего, объем проданных автомобилей останется на уровне этого года. Он считает наиболее реальным уровень продаж между базовым и пессимистичным сценариями НАПИ.

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— На мой взгляд, в 2024 году речь может идти приблизительно о 1,1–1,15 млн новых машин. Однако очень многое будет зависеть от общей внешнеполитической и макроэкономической ситуации, а также политики государства в экономике в целом и на автомобильном рынке в частности, — отметил он.

По мнению эксперта, ключевая ставка в следующем году всё же будет снижена, что позитивно отразится на ставках по автокредитам. Это будет способствовать повышению интереса потенциальных покупателей, подчеркнул он. При этом с учетом повышенных ставок утильсбора, а также введения новых правил его уплаты для импортеров-физлиц количество машин, поставляемых по параллельному импорту, в следующем году будет снижаться, прогнозирует Бургазлиев.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Высокая ключевая ставка является одним из серьезных факторов, тормозящих авторынок, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, из-за этого сейчас ставки по автокредитам доходят до 23–25%.

— С учетом того, что значительная часть новых машин приобретается с привлечением заемных средств, столь высокая стоимость ссуд негативно сказывается на продажах. Эффект заметен уже сейчас — темпы роста числа проданных автомобилей замедлились. Если Центробанк в следующем году всё же снизит ключевую ставку хотя бы до 10–11%, ставки по автокредитам снизятся до более-менее приемлемых 15–16%. Авторынок от этого только выиграет, — считает он. По его мнению, в 2024 году в нашей стране будет продано примерно 1,1 млн новых машин.

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На таком же уровне оценивает объем автомобильного рынка и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Значительного роста по сравнению с нынешнем годом ждать не стоит, считает он. Более этого, эксперт не исключает даже небольшого сокращения числа проданных автомобилей.

— Сейчас средняя стоимость нового автомобиля 2,9 млн рублей. Предпосылок к снижению цен не наблюдается, а вот факторы, способствующие дальнейшему росту цен на машины, налицо. В этих условиях рассчитывать на рост рынка точно не стоит, — заявил он «Известиям».

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