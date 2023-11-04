Атипичная модель: темпы продаж автомобилей замедлились

На российском рынке новых автомобилей наметилась тенденция к замедлению темпов роста, который продолжался в течение всего года. Тем не менее, несмотря на повышение цен на машины, а также на увеличение процентных ставок по автокредитам, продажи автомобилей по-прежнему показывают положительную динамику. Подробности — в материале «Известий».

Период замедления

По итогам октября в России было продано 112 238 новых автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем в октябре 2022-го , но всего примерно на 2 тыс. машин больше, чем по итогам сентября этого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Тенденция к замедлению темпов роста продаж новых машин наблюдается с конца лета, отмечают в агентстве. При этом с середины весны рынок новых автомобилей демонстрировал ежемесячный рост на уровне 14–16%.

Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Petrov

Марка Lada сохранила в октябре звание самого популярного в России автомобильного бренда. В прошлом месяце продукция АвтоВАЗа разошлась тиражом в 34 464 штук. Китайские Haval (12 823 машины, второе место) и Chery (10 859 авто, третья строчка) в прошлом месяце компании поменялись позициями. На четвертом месте расположилась марка Geely с результатом 10 360 автомобилей, пятое место — у компании Changan (6386 машин). Далее следуют Omoda, Exeed и Kia, которые в прошлом месяце продали 4777, 4419 и 2583 машин соответственно. Замыкают Топ-10 Toyota (2164 автомобиля, большая часть из которых ввезена по параллельному импорту) и вышедший на наш рынок в середине лета китайский бренд Jetour (1902 штуки).

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АвтоВАЗ отмечает новый рекорд: месячные продажи Lada Granta впервые перешагнули рубеж 20 тыс. автомобилей . Российский автопроизводитель традиционно считает отгруженные машины (20 928 единиц). Количество регистраций, на которые опирается «Автостат» составляет 18 493 машины. Это чуть меньше, чем в сентябре (19 365 шт.), тем не менее «Гранта» всё равно остается бестселлером рынка. Второе место занимает «Веста», которая постепенно улучшает свои позиции: 6981 шт. в октябре против 6396 в сентябре. Статистика АвтоВАЗа, впрочем, показывает 9034 отгруженных машины.

Самой популярной иномаркой по-прежнему остается Haval Jolion — 6270 шт. Список в топ-10 зарубежных машин не меняется второй месяц, меняются только позиции. Так, Omoda С5 (3780 шт.) в октябре поднялась на шестое место, а популярный Chery Tiggo 7 Pro Max (3708) откатился с пятой позиции на восьмую.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Причина падения продаж в октябре Tiggo 7 Pro Maх связана со сверхспросом в предыдущие месяцы. Мы уже пересмотрели планы доставки автомобилей дилерам и начиная с ноября сможем полностью удовлетворить спрос потенциальных покупателей по данной модели, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

В десятку бестселлеров также вошли Chery Tiggo 4 Pro (3712), Geely Monjaro (3477) и Coolray (3035).

Рост вопреки

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают атипичное поведение покупателей: несмотря на подорожание автомобилей, а также на рост ставок по автокредитам, вызванный в том числе повышением ключевой ставки, продажи машин не только не снижаются, но и демонстрируют небольшую положительную динамику. Более того, по мнению директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, во многом именно эти факторы сейчас и подогревают интерес покупателей к автомобилям.

— На сегодняшний день рост цен на автомобили и повышение ключевой ставки ЦБ являются одними из главных драйверов спроса в отрасли. В течение октября мы фиксировали стабильный трафик в наших дилерских центрах. Клиенты по-прежнему настроены совершить сделку в кратчайшие сроки, и можно прогнозировать, что в ноябре эта тенденция сохранится. Также можно ожидать, что динамика продаж последнего осеннего месяца будет схожа со значениями сентября-октября, — отметил он в беседе с «Известиями».

При этом Илья Петров считает, что до конца года новые автомобили станут еще дороже. По его прогнозам, в среднем по рынку рост цен может составит 5–7%.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Рост продаж на фоне подорожания машин и стоимости кредитов независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объяснил опасениями покупателей не успеть приобрети машину до очередного подорожания или еще большего роста ставок по кредиту.

— Никто не может дать гарантию, что, уже повысив несколько раз за последние месяцы ключевую ставку, Центробанк не поднимет ее снова до конца года. Кроме того, в отрасли активно ходят слухи о возможном повышении размера утильсбора в следующем году. В итоге сейчас покупатели фактически пытаются всеми силами «заскочить в уходящий поезд» — приобрести машину, пока она не стала еще дороже, — отмечает он.

Такая ситуация носит временный характер, однако, скорее всего, она будет наблюдаться и в ноябре, считает Сергей Бургазлиев.

Новые покупатели

Сейчас отмечается серьезный рост зарплат в ряде отраслей, например у водителей-дальнобойщиков, механизаторов, трактористов, представителей рабочих специальностей, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В ряде случаев речь может идти об окладах, сопоставимых с доходами менеджеров среднего звена, утверждает он.

— Определенную часть спроса на машины формируют именно такие покупатели. У многих из них в силу прежнего низкого дохода либо вообще нет автомобиля, либо он уже достаточно старый. Поэтому многие из них сейчас стремятся приобрести новую машину, — отметил он.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Кроме того, по мнению Максима Кадакова, из-за роста цен на недвижимость, люди, которые планировали купить квартиру, понимают, что уже не могут теперь это себе позволить. В результате они идут в автосалоны за новой машиной, исходя из принципа «чтобы деньги не пропали», полагает он.

Эксперты сходятся во мнении, что по итогам года российский авторынок преодолеет психологическую отметку в 1 млн проданных машин. Однако этот результат еще далек от показателей «досакнционного» периода, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— В рекордные для нашего рынка годы число проданных автомобилей доходило до 1,8–2 млн штук. Результат в 1 млн машин лишь компенсирует естественную убыль российского автопарка, — отмечает он.