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Атипичная модель: темпы продаж автомобилей замедлились

С начала года россияне приобрели 830 тыс. новых машин
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Petrov
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На российском рынке новых автомобилей наметилась тенденция к замедлению темпов роста, который продолжался в течение всего года. Тем не менее, несмотря на повышение цен на машины, а также на увеличение процентных ставок по автокредитам, продажи автомобилей по-прежнему показывают положительную динамику. Подробности — в материале «Известий».

Период замедления

По итогам октября в России было продано 112 238 новых автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем в октябре 2022-го, но всего примерно на 2 тыс. машин больше, чем по итогам сентября этого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Тенденция к замедлению темпов роста продаж новых машин наблюдается с конца лета, отмечают в агентстве. При этом с середины весны рынок новых автомобилей демонстрировал ежемесячный рост на уровне 14–16%.

салон
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Petrov

Марка Lada сохранила в октябре звание самого популярного в России автомобильного бренда. В прошлом месяце продукция АвтоВАЗа разошлась тиражом в 34 464 штук. Китайские Haval (12 823 машины, второе место) и Chery (10 859 авто, третья строчка) в прошлом месяце компании поменялись позициями. На четвертом месте расположилась марка Geely с результатом 10 360 автомобилей, пятое место — у компании Changan (6386 машин). Далее следуют Omoda, Exeed и Kia, которые в прошлом месяце продали 4777, 4419 и 2583 машин соответственно. Замыкают Топ-10 Toyota (2164 автомобиля, большая часть из которых ввезена по параллельному импорту) и вышедший на наш рынок в середине лета китайский бренд Jetour (1902 штуки).

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АвтоВАЗ отмечает новый рекорд: месячные продажи Lada Granta впервые перешагнули рубеж 20 тыс. автомобилей. Российский автопроизводитель традиционно считает отгруженные машины (20 928 единиц). Количество регистраций, на которые опирается «Автостат» составляет 18 493 машины. Это чуть меньше, чем в сентябре (19 365 шт.), тем не менее «Гранта» всё равно остается бестселлером рынка. Второе место занимает «Веста», которая постепенно улучшает свои позиции: 6981 шт. в октябре против 6396 в сентябре. Статистика АвтоВАЗа, впрочем, показывает 9034 отгруженных машины.

Самой популярной иномаркой по-прежнему остается Haval Jolion — 6270 шт. Список в топ-10 зарубежных машин не меняется второй месяц, меняются только позиции. Так, Omoda С5 (3780 шт.) в октябре поднялась на шестое место, а популярный Chery Tiggo 7 Pro Max (3708) откатился с пятой позиции на восьмую.

автомобиль
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Причина падения продаж в октябре Tiggo 7 Pro Maх связана со сверхспросом в предыдущие месяцы. Мы уже пересмотрели планы доставки автомобилей дилерам и начиная с ноября сможем полностью удовлетворить спрос потенциальных покупателей по данной модели, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

В десятку бестселлеров также вошли Chery Tiggo 4 Pro (3712), Geely Monjaro (3477) и Coolray (3035).

Рост вопреки

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают атипичное поведение покупателей: несмотря на подорожание автомобилей, а также на рост ставок по автокредитам, вызванный в том числе повышением ключевой ставки, продажи машин не только не снижаются, но и демонстрируют небольшую положительную динамику. Более того, по мнению директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, во многом именно эти факторы сейчас и подогревают интерес покупателей к автомобилям.

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— На сегодняшний день рост цен на автомобили и повышение ключевой ставки ЦБ являются одними из главных драйверов спроса в отрасли. В течение октября мы фиксировали стабильный трафик в наших дилерских центрах. Клиенты по-прежнему настроены совершить сделку в кратчайшие сроки, и можно прогнозировать, что в ноябре эта тенденция сохранится. Также можно ожидать, что динамика продаж последнего осеннего месяца будет схожа со значениями сентября-октября, — отметил он в беседе с «Известиями».

При этом Илья Петров считает, что до конца года новые автомобили станут еще дороже. По его прогнозам, в среднем по рынку рост цен может составит 5–7%.

авто
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Рост продаж на фоне подорожания машин и стоимости кредитов независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объяснил опасениями покупателей не успеть приобрети машину до очередного подорожания или еще большего роста ставок по кредиту.

Никто не может дать гарантию, что, уже повысив несколько раз за последние месяцы ключевую ставку, Центробанк не поднимет ее снова до конца года. Кроме того, в отрасли активно ходят слухи о возможном повышении размера утильсбора в следующем году. В итоге сейчас покупатели фактически пытаются всеми силами «заскочить в уходящий поезд» — приобрести машину, пока она не стала еще дороже, — отмечает он.

Такая ситуация носит временный характер, однако, скорее всего, она будет наблюдаться и в ноябре, считает Сергей Бургазлиев.

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Новые покупатели

Сейчас отмечается серьезный рост зарплат в ряде отраслей, например у водителей-дальнобойщиков, механизаторов, трактористов, представителей рабочих специальностей, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В ряде случаев речь может идти об окладах, сопоставимых с доходами менеджеров среднего звена, утверждает он.

— Определенную часть спроса на машины формируют именно такие покупатели. У многих из них в силу прежнего низкого дохода либо вообще нет автомобиля, либо он уже достаточно старый. Поэтому многие из них сейчас стремятся приобрести новую машину, — отметил он.

авто
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Кроме того, по мнению Максима Кадакова, из-за роста цен на недвижимость, люди, которые планировали купить квартиру, понимают, что уже не могут теперь это себе позволить. В результате они идут в автосалоны за новой машиной, исходя из принципа «чтобы деньги не пропали», полагает он.

Эксперты сходятся во мнении, что по итогам года российский авторынок преодолеет психологическую отметку в 1 млн проданных машин. Однако этот результат еще далек от показателей «досакнционного» периода, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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— В рекордные для нашего рынка годы число проданных автомобилей доходило до 1,8–2 млн штук. Результат в 1 млн машин лишь компенсирует естественную убыль российского автопарка, — отмечает он.

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