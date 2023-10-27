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Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет директоров Центробанка РФ 27 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 13 до 15% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях», — говорится в сообщении.

Это четвертое подряд повышение уровня показателя.

Также отмечается, что, по обновленному прогнозу Центрабанка, по итогам года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0—7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 декабря 2023 года.

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Ранее 27 октября опрошенные «Известиями» эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки в этом месяце. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков напомнил, что одна из важных задач регулятора в настоящее время — сдерживание инфляции. Еще одним фокусом внимания ЦБ является волатильность курса рубля к мировым валютам, добавил он.

Кроме того, 26 октября, стало известно, что, ожидая роста ключевой ставки ЦБ, банки стали поднимать ставки по вкладам. Так, условия изменились у 17 из топ-50 кредитных организаций.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых. 15 августа регулятор поднял ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября прошлого года.

При этом 10 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, в ходе выступления в Госдуме, заявил, что регулятору придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в 2024-м.

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