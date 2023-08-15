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Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку 15 августа на 350 базисных пункта (б.п.), до 12% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — отметили в ЦБ.

Там уточнили, что, по оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, темпы прироста цен продолжают ускоряться.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», — подчеркнули в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 сентября 2023 года.

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Накануне опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали повышение ключевой ставки. Кандидат экономических наук Андрей Бархота выразил мнение, что «в ситуации идеального шторма наиболее удачным решением является резкое поднятие ставки, но затем и довольно оперативный переход к снижению, как было весной 2022 года».

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, 21 июля, ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.

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