Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%

Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку 15 августа на 350 базисных пункта (б.п.), до 12% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — отметили в ЦБ.

Там уточнили, что, по оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, темпы прироста цен продолжают ускоряться.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», — подчеркнули в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 сентября 2023 года.

Накануне опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали повышение ключевой ставки. Кандидат экономических наук Андрей Бархота выразил мнение, что «в ситуации идеального шторма наиболее удачным решением является резкое поднятие ставки, но затем и довольно оперативный переход к снижению, как было весной 2022 года».

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя из всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

До этого, 21 июля, ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.