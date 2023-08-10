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Гонка с опережением: ключевая ставка в этом году может стать двухзначной

Эксперты прогнозируют уровень 10–10,5% на конец 2023-го
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ключевая ставка в этом году может достичь двухзначного числа впервые с июня прошлого года, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, для того чтобы сдержать темпы роста цен, регулятору придется пойти на повышение до 10–10,5% до конца года. Причем ряд специалистов уверен, что совету директоров Центробанка имеет смысл довести ставку до двухзначного уровня уже на ближайшем заседании 15 сентября: такой широкий шаг в 1,5 процентных пункта не только охладит спрос, но и валютных спекулянтов, играющих против рубля. А это, в свою очередь, будет способствовать снижению темпа роста цен.

Повышение для достижения

Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно июльское повышение ключевой ставки, для того чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям», которое было опубликовано 9 августа, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. В июле, напомним, регулятор сделал шаг в 1 п.п., до 8,5%, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

И в сентябре, если судить по высказываниям зампреда ЦБ, нас ждет очередное движение вверх.

— Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем, — отметил Алексей Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

Как пояснил Алексей Заботкин, высокие недельные приросты цен, которые мы видим в последнее время, во многом связаны с колебанием курса рубля и активным ростом внутреннего спроса. В этом смысле повышение ключевой ставки должно иметь охлаждающий эффект.
Согласно опубликованным в среду данным Росстата, годовая инфляция в июле достигла 4,3%, что стало максимальным уровнем с февраля. Потом темпы роста цен стали снижаться. И, например, в мае показатель составил всего 2,5%, в июне — 3,25%.

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»
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Если темпы сохранятся, то инфляция может превысить верхнюю планку прогнозного диапазона. Как предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, уже в августе темпы роста цен превысят 5%, а на конец года показатель достигнет 7,5%. Что снижает вероятность реализации планов по достижению цели в 4% в следующем году. Поэтому от регулятора ждут решительных действий по сдерживанию инфляционных процессов.

Без шансов на паузу

Все опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на следующем заседании ЦБ повысит ставку.

Шансов на паузу действительно нет, — выразил общее мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — При этом с июльского заседания вводные по ставке еще ухудшились: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7%. При этом падение ОФЗ не останавливается и ценовой индекс RGBI (индекс гособлигаций РФ. — «Известия») подходит к минимумам октября прошлого года.

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Другой вопрос — каким будет шаг увеличения ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ? Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п., до 9,5% годовых. Двое экспертов, придерживаясь такого прогноза, допускают, что шаг может быть меньше — 0,5 п.п., если условия сложатся максимально благоприятно. Правда, сами же и оговариваются, что это маловероятно.

При этом, по мнению экспертов института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в случае ускорения динамики цен в августе по сравнению с июлем, дальнейшего ослабления курса и ухудшения инфляционных ожиданий не исключено, что мы увидим повышение на 1,5 п.п., до 10%.

Похожий прогноз и у старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина: «В сентябре ставка может быть повышена на 1–1,5 п.п. в зависимости от того, насколько ускорится инфляция при курсе 95 рублей за доллар и выше».

А Михаил Зельцер полагает, что в любом случае нужны более решительные действия.

— Ставка служит упреждающим инструментом, призванным сбить ажиотаж кредитного и валютного рынков. Здесь важно действовать на опережение. Иначе на фоне девальвации и спокойствия монетарных властей будут еще больше ускоряться инфляционные ожидания, которые, в свою очередь, влияют на темпы роста цен, — сказал он.

Радикальный прогноз

Действительно, игры против нашей валюты становятся менее привлекательными после удорожания рублевой ликвидности. Эксперт пояснил: как только будет сбита валютная паника, ожидания переноса импортируемой инфляции на внутренние отпускные цены по всей цепочке замедлятся. И тогда для достижения цели в 4% в 2024 году может оказаться достаточным всего одно повышение ставки до 10%.

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Еще более радикальный прогноз высказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин: «Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 п.п., до 10,5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля. В настоящий момент он, например, к доллару явно занижен».

Оптимальным для экономики эксперт считает уровень в 85–90 рублей за доллар.

Как предположил Сергей Гришунин, если повышение в сентябре не приведет к стабилизации инфляции, то к концу года ключевая ставка может достичь 12%. Это, правда, единственное мнение с таким прогнозом, но и большая часть опрошенных «Известиями» экспертов полагает, что к концу года мы можем увидеть двухзначную ключевую ставку. В последний раз на таком уровне она была в июне прошлого года.

Выпасть из десяточки

Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что ключевая ставка на уровне 10% к концу года будет достаточной для достижения цели в 4% в 2024 году. И, по словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, на сентябрьском заседании ЦБ может повысить ставку до 9,5% и до 10% в октябре-декабре. Аналогичного мнения придерживается старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

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А Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что ключевая ставка на конец года превысит 10%.

Мы ориентируемся на диапазон 10–10,5%, — сказал он.

Но, подчеркнул аналитик, риски смещены в сторону более слабого рубля, а также более высоких инфляции и ключевой ставки.

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