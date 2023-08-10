Гонка с опережением: ключевая ставка в этом году может стать двухзначной

Ключевая ставка в этом году может достичь двухзначного числа впервые с июня прошлого года, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, для того чтобы сдержать темпы роста цен, регулятору придется пойти на повышение до 10–10,5% до конца года. Причем ряд специалистов уверен, что совету директоров Центробанка имеет смысл довести ставку до двухзначного уровня уже на ближайшем заседании 15 сентября: такой широкий шаг в 1,5 процентных пункта не только охладит спрос, но и валютных спекулянтов , играющих против рубля. А это, в свою очередь, будет способствовать снижению темпа роста цен.

Повышение для достижения

Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно июльское повышение ключевой ставки, для того чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям», которое было опубликовано 9 августа, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин . В июле, напомним, регулятор сделал шаг в 1 п.п., до 8,5%, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

И в сентябре, если судить по высказываниям зампреда ЦБ, нас ждет очередное движение вверх.

— Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем, — отметил Алексей Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

Как пояснил Алексей Заботкин, высокие недельные приросты цен, которые мы видим в последнее время, во многом связаны с колебанием курса рубля и активным ростом внутреннего спроса. В этом смысле повышение ключевой ставки должно иметь охлаждающий эффект.

Согласно опубликованным в среду данным Росстата, годовая инфляция в июле достигла 4,3%, что стало максимальным уровнем с февраля . Потом темпы роста цен стали снижаться. И, например, в мае показатель составил всего 2,5%, в июне — 3,25%.

Если темпы сохранятся, то инфляция может превысить верхнюю планку прогнозного диапазона. Как предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, уже в августе темпы роста цен превысят 5%, а на конец года показатель достигнет 7,5%. Что снижает вероятность реализации планов по достижению цели в 4% в следующем году . Поэтому от регулятора ждут решительных действий по сдерживанию инфляционных процессов.

Без шансов на паузу

Все опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на следующем заседании ЦБ повысит ставку.

— Шансов на паузу действительно нет , — выразил общее мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — При этом с июльского заседания вводные по ставке еще ухудшились: инфляция ускорилась, а рубль продолжил обесцениваться, потеряв с этого момента почти 7%. При этом падение ОФЗ не останавливается и ценовой индекс RGBI (индекс гособлигаций РФ. — «Известия») подходит к минимумам октября прошлого года.

Другой вопрос — каким будет шаг увеличения ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ? Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п., до 9,5% годовых . Двое экспертов, придерживаясь такого прогноза, допускают, что шаг может быть меньше — 0,5 п.п., если условия сложатся максимально благоприятно. Правда, сами же и оговариваются, что это маловероятно.

При этом, по мнению экспертов института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в случае ускорения динамики цен в августе по сравнению с июлем, дальнейшего ослабления курса и ухудшения инфляционных ожиданий не исключено, что мы увидим повышение на 1,5 п.п., до 10%.

Похожий прогноз и у старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина: « В сентябре ставка может быть повышена на 1–1,5 п.п. в зависимости от того, насколько ускорится инфляция при курсе 95 рублей за доллар и выше».

А Михаил Зельцер полагает, что в любом случае нужны более решительные действия.

— Ставка служит упреждающим инструментом, призванным сбить ажиотаж кредитного и валютного рынков. Здесь важно действовать на опережение. Иначе на фоне девальвации и спокойствия монетарных властей будут еще больше ускоряться инфляционные ожидания , которые, в свою очередь, влияют на темпы роста цен, — сказал он.

Радикальный прогноз

Действительно, игры против нашей валюты становятся менее привлекательными после удорожания рублевой ликвидности. Эксперт пояснил: как только будет сбита валютная паника, ожидания переноса импортируемой инфляции на внутренние отпускные цены по всей цепочке замедлятся. И тогда для достижения цели в 4% в 2024 году может оказаться достаточным всего одно повышение ставки до 10%.

Еще более радикальный прогноз высказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин: « Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 п.п., до 10,5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта , что может стабилизировать курс рубля. В настоящий момент он, например, к доллару явно занижен».

Оптимальным для экономики эксперт считает уровень в 85–90 рублей за доллар.

Как предположил Сергей Гришунин, если повышение в сентябре не приведет к стабилизации инфляции, то к концу года ключевая ставка может достичь 12%. Это, правда, единственное мнение с таким прогнозом , но и большая часть опрошенных «Известиями» экспертов полагает, что к концу года мы можем увидеть двухзначную ключевую ставку. В последний раз на таком уровне она была в июне прошлого года.

Выпасть из десяточки

Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что ключевая ставка на уровне 10% к концу года будет достаточной для достижения цели в 4% в 2024 году . И, по словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, на сентябрьском заседании ЦБ может повысить ставку до 9,5% и до 10% в октябре-декабре. Аналогичного мнения придерживается старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

А Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что ключевая ставка на конец года превысит 10%.

— Мы ориентируемся на диапазон 10–10,5% , — сказал он.

Но, подчеркнул аналитик, риски смещены в сторону более слабого рубля, а также более высоких инфляции и ключевой ставки.