Кеш откуда: объем наличных вырос рекордно за 25 лет

Объем наличных в обращении в июне вырос рекордно за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами в предыдущие годы, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Показатель увеличился на 459 млрд и к 1 июля достиг почти 17,8 трлн рублей. В регуляторе подтвердили повышенный спрос на кеш в июне и в целом в последние месяцы. Основные причины: стрессовый фактор на фоне негативных событий, обеспечение живыми деньгами регионов и сезон отпусков, считают участники рынка.

«Живой» запас

На 1 июля объем наличных в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций почти достиг 17,8 трлн рублей. За июнь показатель увеличился на 459 млрд, это стало рекордным ростом за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих годов, следует из статистики ЦБ. Обычно в этот период объем живых денег почти не менялся или повышался лишь немного. Исключением стал пандемийный 2020-й, когда он увеличился на 415 млрд.

Рост объема наличных в обращении в июне 2023-го действительно был выше сезонных значений, характерных для этого периода, подтвердили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Причем подобные отклонения наблюдались на протяжении всего этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди причин — возможный дополнительный спрос на живые деньги в новых регионах России, пояснили в ЦБ. Кроме того, население традиционно склонно снимать часть выплат из бюджета в наличной форме. Поэтому повышение размера социальных и других выплат могло внести свой вклад. Также повлиять могло использование кеша при организации туристических поездок, в том числе в страны СНГ.

При этом увеличение объема наличных средств в обращении не приводит к проблемам в проведении денежно-кредитной политики, подчеркнули в регуляторе. Июльское решение о повышении ключевой ставки и ожидаемый рост процентов по вкладам могут повлиять на возврат живых денег в банковский сектор.

Стресс-фактор

Спрос на наличные зависит от разных факторов. Один из них — ситуация неопределенности, например пандемия, начало СВО, объявление частичной мобилизации, сообщил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. В конце июня также произошло экстраординарное событие, связанное с попыткой мятежа. В таких условиях люди начинают, в какой-то степени эмоционально, запасаться кешем «на всякий случай», объяснил эксперт. По его мнению, это основная причина роста объема живых денег в июне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На фоне июньских событий объем наличных в обращении увеличился на 105,3 млрд рублей, писали ранее «Известия». Это стало максимальным скачком ежедневного спроса с сентября прошлого года.

Ранее рекорд по росту кеша за месяц был установлен в конце февраля 2022-го, через день после начала СВО, напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, резкие повышения этого показателя обычно происходят именно на фоне стрессовых событий.

С этим согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: в подобных ситуациях часть россиян принимает решение запастись наличностью, однако это решение скорее вызвано паническими настроениями и не имеет под собой основания. Риск того, что средства не получится снять с карт внутри страны, ничтожен, считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее в июне увеличение спроса на бумажные деньги также отмечалось в 2020 году на фоне введения ограничительных мер из-за пандемии, отметили в ЦБ. В этих условиях население тоже стремилось создать дополнительную «подушку» ликвидных средств.

Деньги вернутся

Другой фактор резкого увеличения объема наличных в обращении в прошлом месяце — это сезон отпусков, сообщил Олег Скворцов из АРБ. Россияне начали чаще путешествовать внутри страны, и не во всех регионах еще широко распространена оплата картой, поэтому туристы снимали бумажные деньги для поездок. Но этот фактор был не основным, считает эксперт.

В предыдущие годы, с 2015-го по 2019-й, в июне объем кеша обычно увеличивался на 1–2%, в этом же году за аналогичный период он вырос на 3%, рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, частично такая динамика связана с сезонностью и периодом отпусков. Однако повышенный спрос на живые деньги отмечается уже несколько месяцев. ЦБ объясняет это тем, что с 1 января новые регионы РФ перешли на рубли. А в них еще относительно мало распространены безналичные расчеты.

Кроме того, спрос мог вырасти из-за волатильности курса — кто-то снимал рубли для покупки наличной иностранной валюты, а кто-то продавал ее и на некоторое время оставался с бумажными деньгами на руках, отметила Наталья Ващелюк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Повышение спроса на наличные в целом по банку в июне этого года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего составило 12%, рассказали в пресс-службе Росбанка. Однако в Почта Банке и Абсолют Банке роста не зафиксировали.

В дальнейшем в этом году вряд ли объем живых денег у граждан продолжит значительно увеличиваться, считает председатель правления АРБ. Он пояснил: средства безопаснее держать в банке, кроме того, кредитные организации предлагают проценты по вкладам, и люди уже привыкли платить за покупки по карте или СБП, за что им в том числе начисляют кешбэк.