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Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ 15 августа

Эксперт Шатов: ЦБ повысит ставку выше, чем на предыдущем плановом заседании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На внеочередном заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) 15 августа, вероятно, будет принято решение о повышении ключевой ставки, уверены опрошенные 14 августа «Известиями» эксперты.

«Вероятнее всего, повышение ставки будет выше, чем на предыдущем плановом заседании, когда ставку подняли на 100 базисных пункта. Возможно единовременное поднятие ставки составит 3–5%. Однако, учитывая тот факт, что поднятие ставки не может мгновенно снизить курс, можно ожидать дополнительных мер, направленных на стабилизацию курса рубля, как это произошло в марте 2022 года, например, обяжут экспортеров продавать валютную выручку, могут ввести ограничения на валютные переводы для физических лиц», — предположил партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов.

В свою очередь эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота считает, что совет директоров может допустить резкое повышение ключевой ставки – минимум на 1,5 процентных пункта, до 10%. Он не исключил и повышения до 12%.

«Более слабое повышение ключевой ставки будет иметь незаметный эффект на инфляцию и валютный курс. В ситуации идеального шторма наиболее удачным решением является резкое поднятие ставки, но затем и довольно оперативный переход к снижению, как было весной 2022 года», — объяснил он.

При этом, говоря о последствиях повышения ключевой ставки, первый вице-президент GloraX Александр Андрианов отметил, если будет принято такое решение, банки будут вынуждены скорректировать ставки по ипотеке, что ощутят покупатели жилья на вторичном рынке, где недоступны условия льготных ипотечных программ.

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев выразил мнение, что ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от жесткости политики ЦБ.

«Есть надежда на то, что решение будет всё же более сдержанным и рост не превысит 1%, в этом случае, влияние на рынок будет, но не столь значительное, скорее, это приведет к стагнации цен на вторичном рынке и росту дисконта по тем объектам, где собственники заинтересованы в срочной продаже», — сказал он.

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Ранее в этот день после сообщения регулятора о внеочередном заседании совета директоров по ключевой ставке российская нацвалюта перешла к росту: курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей, а евро — 107 рубля.

9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не фиксируются.

21 июля совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых.

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