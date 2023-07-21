Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%

Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за инфляционного давления. Об этом регулятор объявил в пятницу, 21 июля.

«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — указано в отчете.

Повышение произошло впервые с сентября 2022 года.

Вместе с тем регулятор сообщил, что восстановительная фаза экономики РФ с момента введения антироссийских санкций завершена.

«В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — говорится в пресс-релизе.

При этом на будущий год прогноз по ставке был повышен до 8,5–9,5%. Затем, к 2026 году, ожидается спад до 5,5–6,5%.

Ранее, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В этот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и так же верит в его укрепление.

5 июля опрошенные «Известиями» участники рынка предположили, что ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля с 7,5 до 8,5% годовых.