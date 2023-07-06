Депутат спрогнозировал восстановление рубля к осени

Рубль восстановится ближе к осени, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом он рассказал «Известим» 6 июля.

Ранее в этот день курс евро впервые с марта достиг уровня в 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, к 14:25 американская валюта находилась в районе 91,4 рубля, европейская — 99,55.

Депутат уверен, импорт достигнет необходимых объемов, что скажется на восстановлении курса. Кроме того, скорее всего, Центробанк (ЦБ) поднимет ключевую ставку, но не сильно, считает он.

Аксаков объяснил, что в летние периоды всегда повышенный спрос на валюту, в том числе за счет выезжающих за рубеж, что влияет на курс рубля. Однако ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты, подчеркнул он.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации. Она также заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.

Накануне опрошенные «Известиями» участники рынка также выразили мнение, что Центробанк может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля с 7,5% годовых до 8,5%. Эксперты отметили, что для поддержки нацвалюты регулятор может осуществить интервенции за счет юаневых резервов.