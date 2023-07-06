Курс евро превысил 101 рубль

В четверг, 6 июля, курс евро на Московской бирже превысил отметку в 101 рубль. Это произошло впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:21, курс валюты рос на 2,06%, достигая 101,035 рубля. Позднее, к 10:34, евро прибавлял 3,04% и составил 102,007 рубля впервые с 28 марта прошлого года.

Доллар же рос на 2,57%, поднимаясь до 93,34 рубля, а юань — на 2,42% (12,84 рубля).

1 июля руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро. По его прогнозу, на конец месяца курс российской нацвалюты может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 за евро.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.